FAMOZNO SVETISLAV BASARA: VRŠENJE SKRNAVLJENJA

Hajde da počnemo ovako: šta neće biti iduće nedelje. Neće biti mnogo toga, ali za sada je sigurno samo da neće biti svirke poljskog benda Batuška, najavljene za 23. novembar u Dorćol placu.

A zašto neće biti te svirke? Zato što je iguman „namastira“ - nije greška, „naš narod“ kaže „namastir“ - Svetog Petra i Pavla kod Mionice i pravoslavni influenser, takozvani Jovan, „putem svojih društvenih mreža“ obavestio verni narod i pravoslavni senat da „satanistički“ bend Batuška „vrši skrnavljenje“ i da su to „Poljaci (čitaj katolici) koji se sprdaju i izruguju s pravoslavljem. Ali ne s bilo kojim pravoslavljem, nego s ruskim pravoslavljem, za divno čudo. Vrlo detaljno i pažljivo su ispitali ikonografiju, da kažemo možda čak i bogosluženje, a naročito scenografiju pravoslavne crkve i još naročitije, kako izgleda velikoshimnik - ruski monah. Kod Rusa je to naročito izraženo“.

Interesantna stvar: pre nego što je na putu u Damask ugledao neopalimu kupinu i preobratio se, iguman-influenser Jovan takođe je bio roker, član (osrednjeg) benda VIA Talas.

Još jedna interesantna stvar: nešto se ne sećam da je Jovan reagovao preko „svojih društvenih mreža“ kad se mokrogorski kajmakam - takođe i rok muzikant, Kusturica - sprdao s pravoslavnim zaupokojnim molebnima prigodom svečane sahrane filma, da l’ „Umri muški“, da l’ „Nemoguća misija“, jebem li ga, zaborav je izbrisao sve.

No dobro. Da bih se uputio u „meritum“ skrnavljenja, odao sam se istraživačko-novinarskom guglanju i obavestio se da Batuška na sceni zaista koristi (stilizovanu) pravoslavnu kostimografiju, scenografiju i ikonografiju i da - što je najinteresantnije - poje na staroslovenskom, što bi, da je pameti - i da me je Porfirije tada u jegarskoj alotropskoj modifikaciji poslušao - trebalo da čini i SPC; nemam dovoljno karaktera da obrazložim zašto je to dušekorisnije.

Sve u svemu - no big deal, kemp scenski nastup tipičan za blek metal bendove (svih boja) koji vole da očijukaju sa sakralnim atmosferama, a koje sam i u mladosti popreko gledao i (zapušenih ušiju) slušao.

Za mene, dakle, nije problem što Batuška neće nastupiti, ali je problem - i to ne samo za mene - što je nakon Jovanove propovedi na društvenim mrežama i bogougodnog poziva na protest, organizator otkazao svirku zato što - pazite sad - „nije u stanju da garantuje bezbednost bendu, posetiocima i zaposlenima“.

Čekaj malo. Tko je organizator da garantuje bilo čiju bezbednost - to je nadležnost državnih organa, u datom slučaju policije - a sa druge strane, tko je Jovanu dao pravo da - posredno, bogougodno, kako to kalcani najbolje vole - sprečava održavanje društvenih događaja.

Ne kažem da baš svaki javni nastup i svaku svirku treba dopustiti, ali o tome šta treba dopustiti, a šta ne, odluku sme donositi isključivo jedan drugi državni organ, javno tužibapstvo. I niko drugi. U suprotnom, uskoro ćemo dobiti pravoslavno šerijatsko pravo i odgovarajuću miliciju.