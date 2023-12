VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Mi „poraženi“

Slušao sam pre dva dana izvesnog funkcionera tzv. Novog DSS Predraga Marsenića, koji je a da nije trepnuo izjavio kako je vlast izgubila u Beogradu, a da je zapravo opozicija pobednik. Na stranu to što je čovek spajao babe i žabe i što, ukoliko bi se sledio njegov rezon, ostaje otvoreno pitanje zašto sa Đilasom nisu bili u koaliciji, već su išli odvojeno, ali odakle mu takav sumanuti pogled na izborne rezultate, zaista mi ostaje enigma. Dakle, ispada da je koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“, bez obzira na to što je uvećala broj glasova i u procentualnom i u apsolutnom iznosu, poražena sa osvojenih skoro 41 odsto glasova u Beogradu, što mu dođe 49 mandata, a Marsenić je sa jedva šest odsto pobednik. Da ne govorim o tome da je za SNS sada daleko čistija situacija nego prošle godine, jer im zajedno sa socijalistima nedostaje najverovatnije jedan odbornik. Đilasu i Marseniću ih nedostaje pet. Složićemo se, krajnje neverovatan ugao sagledavanja ko je pobednik, a ko je poraženi na izborima.

Bože moj, ko gubi, ima pravo da se ljuti. Ništa sporno nije u tome. Ono što nema pravo, to je da divlja i da fizički nasrće na neistomišljenike i ugrožava rad institucija. To je već zakonom kažnjivo. Elem, izborni proces na svakom biračkom mestu okončan je ukoliko svi članovi biračkog odbora potpišu zapisnik. To u prevodu znači da se oni slažu sa onim što je u njega uneto i to je za izbornu komisiju amin. Ukoliko u zapisniku nema primedbi, znači da je sve bilo čisto. Ukoliko je neka primedba uneta, o njoj može da raspravlja izborna komisija ili da se piše prigovor, o kom najpre odlučuje izborna komisija, a posle nje sud. Tu se sve završava. Priče o krađi su čista manipulacija i toga su u Đilasovom izbornom štabu apsolutno svesni. Jedina je nepoznanica zašto luduju u sedištu Republičke izborne komisije kad je za beogradske izbore zadužena Gradska izborna komisija.

Nego, da i mi „poraženi“ kažemo pokoju. U odnosu na „pobednike“, čitavu kampanju smo odradili pešački. Obišli smo svakog čoveka, borili se za svaki glas, zašli tamo gde niko nikad nije zašao i svakako pokazali daleko veći entuzijazam. Njihov rezultat apsolutno poštujemo, jer su osvojili izuzetno velik broj glasova. Poštujemo svakog njihovog birača i ubuduće, posebno u Beogradu, moraćemo mnogo više da radimo i da se potrudimo da nekako dođemo i do njih. Sada nam ostaje ozbiljna analiza rezultata i kvalitetna priprema za lokalne izbore na proleće. Vidim da gospoda traže poništavanje izbora u Beogradu. Ne znam po kom osnovu, ali znam da je to zakonski nemoguće. Može samo da se dogodi da se u Skupštini grada ne formira većina, pa da zbog te činjenice idemo na nove izbore. No, verujem da se mnogima u „pobedničkoj“ koaliciji ne mili da idu na nove izbore, jer svesni su da će na njima još gore da prođu. Ukoliko do njih dođe, evo sada stavljam opkladu da ćemo mi „poraženi“ sa ovih izbora imati apsolutnu većinu. Kakav god se scenario dogodio, strogo stranački gledano - nama odgovara. Da li je to dobro za grad Beograd, nisam siguran, ali bože moj, tako se namestilo.