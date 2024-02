Dr Rajko Petrović: Amerikanci će pre zaratiti s vanzemaljcima nego među sobom

U jeku pandemije koronavirusa aprila 2020. godine, kada je ceo svet bio zabrinut zbog njenog krajnjeg ishoda i pronalaženja leka, američki Pentagon obradovao je ljubitelje teorija zavere, a posebno one zagledane u beskrajni svemir iznad nas. Naime, tada je odlučio da u javnost pusti tri snimka na kojima se vidi radarski zabeležen susret američkih pilota sa neidentifikovanim letećim objektima. Tri godine kasnije zaljubljenici u naučnu fantastiku mogli su da gledaju nešto što je prevazilazilo i najbolje filmove Stenlija Kjubrika i Stivena Spilberga. U Američkom kongresu održana je javna rasprava u vezi s tvrdnjama Dejvida Gruša, nekadašnjeg člana Operativne grupe za neidentifikovane leteće objekte, da su SAD upoznate sa postojanjem i aktivnostima vanzemaljaca još od 1930-ih godina, ali da svoja istraživanja u vezi s njima vešto prikrivaju. Ko zna, možda se u bliskoj budućnosti i ostvari neki od naučnofantastičnih filmova poput „Dana nezavisnosti“ i „Rata svetova“, u kojima Amerikanci ratuju sa vanzemaljcima kako bi odbranili našu planetu.

Baš kao i priče o vanzemaljcima i NLO, svoje mesto u žanru naučne fantastike mogu naći i one koje se tiču nekakvog građanskog rata u SAD koji samo što se nije desio. Svako, naravno, ima pravo na svoje mišljenje, makar ono bilo i u vezi s dešavanjima unutar samih SAD, ali ne može svako mišljenje biti stručno, a kamoli tačno, odnosno nepogrešivo kako neki pokušavaju da ga predstave. Posebno je to očevidno kod ljudi kojima su navijačke strasti, na koje ponovo imaju pravo, pomutile racionalno sagledavanje aktuelnih geopolitičkih dešavanja. Tako je nekima negodovanje Teksasa, jedne od američkih saveznih država, u vezi sa kontrolom državne granice sa Meksikom dovoljno validan argument da će u najmoćnijoj zemlji sveta izbiti građanski rat. Slična predviđanja mogla su se čuti i januara 2021. godine, kada su pristalice Donalda Trampa upale u Američki kongres, ali do građanskog rata nalik onom između Unije i Konfederacije američkih država od 1861. do 1865. godine nije došlo. Interesantna je i solidarnost pojedinih pripadnika srpske desnice (koji su, po pravilu, i antiglobalisti) sa Teksasom i njegovim stavom prema dolasku Meksikanaca u SAD, kao da zaboravljaju da je Teksas vojnim putem istrgnut od Meksika 1836. godine, baš kao što su i Kalifornija, Nevada, Juta, Arizona, Novi Meksiko i delovi Vajominga, Kolorada i Kanzasa nešto kasnije tokom američko-meksičkog rata (1846-1848).

Gde je tu solidarnost sa Meksikom i Meksikancima, koji nisu priznali nezavisnost tzv. Kosova i koji, baš kao i neki naši sunarodnici, put SAD idu trbuhom za kruhom?

S druge strane, nije bilo ni govora o mogućem građanskom ratu u Rusiji kada je 23. juna 2023. godine ruska privatna vojna kompanija „Vagner“, predvođena Jevgenijem Prigožinom zauzela Rostov na Donu i Voronjež, te se pod punim oružjem uputila ka Moskvi kako bi se obračunala sa nesposobnim i korumpiranim vojnim vrhom zemlje. Pre nego što su odustali od puča, vagnerovci su iza sebe ostavili četiri oborena helikoptera i jedan transportni avion Oružanih snaga Ruske Federacije. Ničeg od toga nije bilo u američkom slučaju, niti kada je reč o aktuelnim dešavanjima na američko-meksičkoj granici u Teksasu, niti u slučaju napada na Kongres.

Zašto bi Teksas uopšte napustio SAD i svoju izuzetno razvijenu ekonomiju (od koje je samo Kalifornija jača) opteretio troškovima koji su trenutno na teretu savezne vlade, kada bi čak i u ekonomskom i finansijskom smislu ostao zavisan od ostatka američkog tržišta? Da li bi se samostalan Teksas, sa oko 25 miliona stanovnika, lakše suprotstavio najezdi migranata iz Meksika (koji ima preko 126 miliona stanovnika) nego što bi kao deo SAD, posebno ako uzmemo u obzir da trenutno u samom Teksasu oko 42% stanovništva čine Hispanoamerikanci? Ovo su samo neka od niza legitimnih pitanja vezanih za potencijalno otcepljenje Teksasa, o kome se, nekad stičem utisak, mnogo više raspravlja u Srbiji negoli u samim SAD. Konačno, zemlja koja je najmoćnija vojna sila sveta, najveća svetska ekonomija, lider u oblasti savremenih tehnologija (uključujući i veštačku inteligenciju), zemlja koja ima najbolje i najmoćnije tajne službe na svetu, koja je svoj stil oblačenja, muzike i kulture uopšte nametnula ostatku čovečanstva i za čijim državljanstvom čeznu milioni ljudi širom sveta, rečju, jedina istinska globalna sila u ovom trenutku, pre će u bliskoj budućnosti zaratiti sa vanzemaljcima (ako ih uopšte ima) negoli doživeti još jedan građanski rat.