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Od srpske porodice u Čikagu do jednog od najvažnijih političkih mesta u Americi. Melisa Luburić Bin, rođena kao Milica Luburić, predstavnica je Ilinoisa u američkom Kongresu. Na izborima je osvojila čak 65,9 odsto glasova i vratila se u Vašington posle 15 godina. Ponosna na svoje srpsko poreklo, odrasla je uz pravoslavnu crkvu, srpski folklor i gusle, a porodične korene nikada nije zaboravila. Ko je žena koja spaja srpsku tradiciju i američku politiku i kako je izgledao njen put od čikaškog predgrađa do Kongresa SAD?

Novoizabrana članica Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Melisa Luburić Bin prisustvovala je ove godine na nekoliko skupova sa srpskom zajednicom u Čikagu. Pored ostalog, bila je na Uskršnjoj liturgiji u Sabornom hramu u Čikagu koju je služio episkop Serafim. Posle liturgije održan je i svečani banket u društvenim prostorijama crkve kojem je ona prisustvovala zajedno sa suprugom.

Melisa Bin je rođena 22. januara 1962. godine. Imala je već tri dvogodišnja mandata u Kongresu, od januara 2005. do januara 2011. godine. Četvrti mandat počinje 3. januara i predstavljaće Osmi kongresni okrug Ilinoisa.

Nema ograničenja za broj mandata u Kongresu SAD, ali članovi moraju da se kandiduju na izborima svake druge godine.

Odrasla u srpskoj zajednici, pevala u crkvenom horu

Melisa uvek ističe da je odrasla u srpskoj zajednici u Čikagu i da je svirala tamburu u crkvenom orkestru i pevala u horu pri Sabornom hramu. Išla je u srednju školu Mejn Ist u obližnjem naselju Park Ridž, a diplomirala je na Ruzvelt univerzitetu.

U jesen 2025. godine objavila je da će se ponovo kandidovati za svoje nekadašnje mesto u Kongresu, nakon što se njen stranački kolega Radža Krišnamurti kandidovao za Senat Sjedinjenih Država.

Tokom svoje kampanje kao članica Demokratske stranke istakla je da želi da se bori za demokratiju, zdravstvenu zaštitu i ekonomiju - da bi svako mogao da ima šansu da doživi američki san.

U ekskluzivnom razgovoru za RTS istakla je da želi da radi na tome da se smanji inflacija i snize cene za građane i da posebno želi da radi na poboljšanju zdravstvenog osiguranja, jer kaže, bez dobrog zdravlja nemate ništa.

Dodaje da želi da radi na tome da bude pristupačnije zdravstveno osiguranje, univerzitetsko obrazovanje i cene stanovanja. Ističe da je postalo vrlo teško, posebno za mlađe porodice, da kupe stan ili kuću.

Veruje da bi trebalo da bude više nekretnina na tržištu sa dve spavaće sobe i jednim kupatilom, ono što je njena generacija mogla da priušti u svoje vreme.

Melisa Bin kaže da američki san treba da bude dostižan ljudima, pre svega novim generacijama, da mladi ne bi živeli zauvek sa svojim roditeljima.

Takođe želi da radi na tome da se poštuju Ustav SAD i američke vrednosti.

Melisa Lujurić Bin bila je predsednica Srpskog kokusa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država tokom jednog od svojih prvih mandata 2008. godine. Vrlo je moguće da će i sada biti aktivna u tom kokusu.