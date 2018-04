RUSIJA: Imamo neoborive dokaze da nije bilo hemijskog napada u Siriji! Za sve je odgovorna BRITANSKA TAJNA SLUŽBA!

Kako je ocenio, prilikom istrage nije primećen nijedan dokaz koji bi ukazao na to da je u Dumi korišćeno hemijsko oružje.

"Nijednog svedoka, nijedno trovanje nije zabeleženo. Nije bilo nikakvih ostataka hemijskog oružja“, rekao je on.



Istovremeno, ruski diplomata je rekao da su pronađeni snimci koji su potom korišćeni kako bi se inscenirao hemijski napad.

"Televizijama su poslati lažni intervjui sa tim ljudima – oni su obojica medicinski radnici, koji su zaposleni u hitnoj pomoći u Dumi“, precizirao je Šulgin i dodao da su ovu akciju celokupno osmislile britanske službe uz moguće učešće i američkih službi.

"Ne možemo sa apsolutnom sigurnošću da tvrdimo, kao što to čine naši zapadni partneri, ali imamo neosporive dokaze da 7. aprila u Dumi nije korišćeno hemijsko oružje. Sve je to provokacija kako bi se svet doveo u zabludu i opravdala agresija protiv Sirije“, zaključio je on.

Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija izvele su u subotu ujutru raketne napade na sirijske vladine objekte, koji se, prema njihovom mišljenju, upotrebljavaju za proizvodnju hemijskog oružja.

Tokom vojne operacije one su na Siriju lansirale više od 100 raketa, od kojih su 71 oborile snage sirijske protivvazdušne odbrane. Ruske snage nisu bile uključene u obaranje raketa, ali su pratile sva lansiranja.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nazvao je vojnu operaciju agresijom na suverenu državu, podsećajući da hemijski napad u Siriji nije potvrđen.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir