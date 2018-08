OVE VRUĆINČINE UNIŠTIĆE EVROPLJANIMA NOVU GODINU: Jelke žute i opadaju zbog paklenih temperatura i suše

Uzgajivači jelki na Ardenima, odakle dolazi 85 odsto belgijskih božićnih jelki zabeležili su značajne gubitke usled toplotnog talasa koji je zahvatio tu zemlju prethodnih nedelja.

Christmas tree crops hit hard by drought https://t.co/nM6I4zUHUs — cdesplaces (@cdesplaces) August 7, 2018

Uzgajivač Žonatan Rigo rekao je za televiziju RTBF da je u nekim rasadnicima uginulo i do 30 odsto stabala, kao i da su veliki gubici i u semenu. Rigo je rekao da je bi, ako se suša nastavi naredne tri do četiri nedelje, rasadnici mogli da izgube 10 do 15 odsto drveća "ili zato što će biti mrtva ili zato što će biti nepogodna s vizuelne tačke gledanja".

Predsednik Ardenske unije rasadnika rekao je da je situacija s božičnim jelkama ozbiljna, ali da "još nije katastrofalna".

Belgijska meteorološkla služba klasifikovala je sadašnju situaciju kao "ekstremno suvu" u većem delu zemlje i navodi da se nivo kišnih padavina približava rekordu iz 1976, kada je zabeleženo najsušnijih 90 dana.

Kurir.rs/Beta

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kurir

Autor: Kurir