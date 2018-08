ITALIJANSKI INŽENJER KOJI JE GRADIO MOST SMRTI U ĐENOVI OPTUŽUJE: Sve u šta su oni umešani se rušilo! (VIDEO)

Most Morandi srušio se zbog velikog propusta prilikom izgradnje potpornih stubova zbog koje konstrukcija nije mogla da izdrži težinu gustog saobraćaja, tvrdi inženjer Saverio Ferari, koji je radio za kompaniju koja ga je sagradila.

Taj nedostatak i činjenica da vlasti nisu preusmeravale težak saobraćaj na alternativne pravce glavni su razlozi smrtonosne katastrofe, rekao je penzionisani inženjer.

"Radio sam za kompaniju "Kondote". Sve se uvek rušilo kad su oni bili umešani" rekao je on.

"Kada su gradili most, noseći stubovi nisu napravljeni tako da izdrže zemljotres."

Rikardo Morandi, projektant mosta po kome je i dobio ime, bio je toga svestan i žalio se građevinskom timu, objašnjava Ferari.

Prema njegovim rečima, ispitivanja izdržljivosti nosećih stubova izvedena su navrat-nanos i most je samo dve godine nakon puštanja u saobraćaj pokazivao velike nedostatke.

"Morandi je bio besan na odgovornog inženjera, rekao mu je da most mora da ima specijalne nosače da bi izdržao. Testovi su trajali pet dana. Hemijska reakcija betona ne može da se okonča u tom roku, ali oni su ipak nastavili da grade", kaže on.

To i, kao i činjenica "da nisu umeli da preusmere vozila na alternative pravce kada je saobraćaj najgušći od 1980-ih na ovamo razlozi su što se most srušio", kaže on.

Kurir.rs/ Express.co.uk

Foto: AP, Reuters

