ČUVALI SU LEĐA TRAMPU, HITLERU, REGANU, MAKRONU, PRINCEZI DAJANI: Ovi telohranitelji su rešili da otkriju TAJNE SVOJIH ŠEFOVA (VIDEO)

Dok većina njih ostane u senci svojih nadređenih, postoje i oni koji su se, hteli to oni ili ne, provlačili po medijima.

Od jeseni 1862. do proleća 1863. godine, kapetan Dejvid Derikson služio je tadašnjem predsedniku SAD Abrahamu Linkolnu. Pored toga što mu je čuvao leđa, on je bio i njegov prijatelj, a prema pisanju američkih medija, čak su i krevet delili u situacijama kada predsednikova supruga nije bila u Beloj kući. Neki istoričari tvrde kako su njih dvojica bili i ljubavnici, ali to nikada nije bilo dokazano, piše Njujork tajms.

Rostom Razmazde imao je samo 15 godina kada je postao telohranitelj Napoleona Bonaparte.On je još sa 13 godina kidnapovan i prodat kao rob, da bi ga kasnije kupio Napoleon. Prema nekim istorijskim činjenicama on je spavao na Napoleonovom pragu od sobe tako da ko god da je želeo da uđe morao je da pređe preko njegovog tela. Razmazde je služio Bonaparti sve do 1814. godine kada se oženio i odbio da ga više prati. Od tog dana Bonaparta je pričao kako je Razmazde kukavica.

Agent američke tajne službe, Timoti Mekartni, 30. marta 1981. godine primio je metak umesto tadašnjeg američkog predsednik Ronalda Regana. Tog dana je Džon Hikli ispalio desetak metaka, Mekartni je skočio i spasao svog predsednika. Mekartni je do skoro radio u tajnoj službi sve dok nije otišao u penziju, međutim nije mu prijala te je, kako prenose američki mediji, postao šef policije u Ilinoisu.

Lesli Kofel 1.novembra 1950. godine sprečio je atentat na tadašnjeg predsednika Harija Trumana, ali je izgubio svoj život. Kofel je stražario ispred Bele kuće, u kojoj je predsednik u tom trenutku boravio zbog renoviranja. Griselio Toresola je prišao stražarskoj kući u kojoj je bio Kofel i ranio ga. Iako je primio metak u grudi i stomak, koji su kasnije bili smrtonosni, Kofel je bio svestan svoje dužnosti - zaštititi predsednika. Smogao je snage i usmrtio Toresolu.

Aleksandr Benala, telohranitelj francuskog predsednik Emanuela Makrona, nije došao u žižu javnosti zbog svog herojskog čina. Naime, otkriveno je da je Aleksandr tukao demonstrante prilikom jednog protesta, a frncuski mediji su njih dvojicu čak dovodili i u ljubavnu vezu što su obojica oštro demantovali.

On je morao da dobije otkaz kada je objavljen snimak na kojem se vidi kako je tukao jednog muškarca i odvlačio ženu na demonstracijama u maju dok je nosio policijsku opremu. U međuvremenu su se pojavile glasine koje govore o prevelikoj bliskosti francuskog lidera i njegovog čuvara.

Predsednik Južne Koreje, Mun Džae-in, nije zaludeo internet zajednicu, već čovek koji bi trebalo da bude njegova senka. Ceo svet je bio opčinjen telohraniteljem predsednika Južne Koreje. Međutim, nakon otkrića da je oženjen i ima dvoje dece, mnogo "zagrejanih" fanova se razočaralo.

Ken Varf, nekadašnji telohranitelj pokojne princeze Dajane, dao je ekskluzivan intervjuu za američku televiziju En-Bi-Si. On je tom prilikom rekao da Dajana ne bi poginula da je zadržala svoje lično obezbeđenje, istaknuvši da ju je on lično savetovao da zadrži telohranitelje uz sebe uprkos svemu. Varf takođe tvrdi da jedina osoba koja je mogla Dajanu da nagovori da zadrži obezbeđenje niko drugi do kraljica Elizabeta II, čime bi joj potencijalno spasla život.

Telohranitelj Donalda Trampa postao je poznat tako što je nakon inauguracije internetom počeo da kruži zanimljiv snimak s povorke koja je krenula iz Kapitol hila prema Beloj kući. Bodigard je zapao za oko zbog nepomične desne ruke za koju su mnogi tvrdeli da je lažna, te da je čovek odgovoran za život Donalda Trampa zapravo držao prst na okidaču, prenosi britanski Miror.

Li Jang-guk je bio telohranitelj Kim Džong-ila, oca sadašnjeg lidera Severne Koreje, Kim Džong-una. On je jednom prilikom za Si-En-En opisao treninge koje je morao da prođe kako bi postao telohranitelj "Velikog vođe" i kako je pričao, dobar deo treninga obuhvatao je ideološko pranje mozga. On je tom prilikom izjavio da su ga ubeđivali da treba da veruje u to da je Kim Džong-il bog i da je jedini razlog zbog čega je Li rođen - da štiti svog vođu i da mu služi, prenosi Jutarnji list.

Za sadašnjeg vladara Severne Koreje, Kim Džong Una, Li je rekao da misli da je još suroviji od svog oca. Nakon što je uhvaćen prilikom bekstva 1994. godine, Li je završio u kampu u kom je, kako je rekao, bio prinuđen da jede travu i zemlju kako bi preživeo. Uspeo je da pobegne iz logora i tako postao jedan od 25.000 ljudi koji sada svojim domom smatraju Južnu Koreju. Trenutno se bavi poljoprivredom i piše knjigu o svom životu na severu.

Rohus Miš je tokom većeg dela Drugog svetskog rata bio Hitlerov odani telohranitelj i svedok njegovih poslednjih sati u berlinskom bunkeru. Miš je do kraja ostao ponosan na godine služenja Hitleru. U jednom intervjuu iz 2005. on je rekao kako je Hitler bio "vrlo normalan čovek", da nije bio ni zver, ni monstrum, a ni supermen, izveštava AP.

Miš je ipak isticao da se borio protiv komunizma, protiv Staljina, "za zaštitu Evrope", a ne za Hitlera. Tvrdio je takođe da nije znao za holokaust i da Hitler nikad pred njim nije pomenuo "konačno rešenje". Maja 1940. je izabran kao jedan od dvojice pripadnika SS-a, koji su služili kao Hiterovi telohranitelji, ali i pomoćnici koji su radili sve - od javljanja na telefonske pozive, do dočekivanja važnih gostiju.

Niko nije mogao ni da pretpostavi da će klinac iz Dakote jednog dana postati odgovoran za život prve dame SAD, Džeki Kenedi. Postao je poznat nakon što je skočio na automobil kako bi spasao prvu damu u trenutku kada je ubijen predsednik Kenedi. Godine 2012. Hil je objavio i knjigu o vremenu kada je čuvao Džeki Kenedi.

