MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD OŠTRO ODGOVORIO NA BOLTONOVE PRETNJE: Nastavićemo da radimo svoj posao i po cenu sankcija!

Sud u Hagu, koji istražuje genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, naveo je u saopštenju 11. septembra da je to nezavisna i nepristrasna institucija sa podrškom 123 zemlje.

"MKS će nastaviti da obavlja svoj posao, u skladu sa principima i sveobuhvatnom idejom vladavine prava", navodi se u saopštenju.

Podsećamo, u primedbama koje je izneo 10. septembra Bolton je MKS nazvao "neobjašnjivim" i "direktno opasnim" po Sjedinjene Države, Izrael i druge saveznike.

Bolton Threatens 'Dangerous' International Criminal Court With Sanctions https://t.co/3HQEqrCZf0 pic.twitter.com/bUeOY1Y8w9 — RadioFarda (@RadioFarda_Eng) September 11, 2018

"Za sve namere i namene, MKS je već mrtav za nas", rekao je pred konzervativnim Federalističkim društvom u Vašingtonu. "Ako sud krene na nas, Izrael ili drugog saveznika Sjedinjenih Država, nećemo sedeti skrštenih ruku", upozorio je.

Bolton je poručio i da su SAD spremne da uvedu finansijske sankcije i krivične prijave za zvaničnike MKS-a, ako pokušaju da krivično gone Amerikance zbog poteza u Avganistanu.



"Zabranićemo sudijama i tužiocima da uđu u Sjedinjene Države, sankcionisaćemo njihova sredstva u američkom finansijskom sistemu, a krivično ćemo ih goniti u kriminalnom sistemu SAD-a", rekao je Bolton.

Tužiteljka MKS Fate Bensuda zatražila je u novembru 2017. godine da se pokrene istraga o navodnim ratnim zločinima koje je počinila američka vojska u Avganistanu, posebno na planu zlostavljanja pritvorenika.

Šef Komisije za ljudska prava u Avganistanu Sima Samar rekao je da Boltonova kritika MKS-a može ojačati klimu nekažnjivosti u toj zemlji pogođenom ratom.

"To je veoma nesrećna izjava, jer će pravda žrtvama pomoći u olakšavanju sprovođenja mirovnog procesa u Avganistanu", rekao je on. "Pravda nije luksuz, to je osnovno ljudsko pravo", dodao je.

Amerika je jedna od mnogih država koje ne podržavaju sud.

Sud istražuje slučajeve i sprovodi pravdu nad ljudima odgovornim za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine i reaguje kada državni sud ne može ili ne želi da goni osumnjičene.



Međunarodni krivični sud je osnovan Rimskim statutom 2002. godine i ratifikovale su ga 123 države.



Neke afričke države su zahtevale povlačenje iz suda zbog neravnopravnog tretmana Afrikanaca.

Bolton je oduvek bio strastveni kritičar suda, ali je u jučerašnjem govoru u Vašingtonu akcenat stavio na dve stvari.



Prva je pomenuti zahtev tužiteljke Fate Bensuda za sprovođenje kompletne istrage navodnih ratnih zločina u Avganistanu, koji uključuje i zločine koji su počinili američki vojnici i obaveštajci.

Bolton je povodom ovog pitanja rekao da Avganistan, kao i nijedna druga država koja priznaje Međunarodni krivični sud, nije podneo takav zahtev.



Tužioci MKS, međutim, imaju mogućnost da preduzimaju nezavisne poteze, ali svaki optužbu mora da odobri komisija sudija.



Druga stvar na koju se Bolton osvrnuo je zahtev Palestine da izvede Izreal pred sud zbog optužbi za kršenje ljudskih prava u Gazi i okupranoj Zapadnoj obali - potez koji je Izrael odbacio i nazvao ga "ispolitizovanim".



Bolton je izjavio da je ovaj potez Palestine jedan od razloga zbog kojih je američka administracija odlučila da zatvori kancelariju Palestinske oslobodilačke organizacije u Vašingtonu.

Bolton je rekao da sud:

1. Predstavlja pretnju "Američkom suverenitetu i nacionalnoj bezbednosti"

2. Ima manjak kontrole i ravnoteže i tvrdi da ima "jurisdikciju nad spornim zločinima koji se dvosmisleno definišu" i nije u stanju da "obuzda i kazni brutalne zločine"

3. Zapravo jeste "suvišan" kako američka administracije "ne priznaje nijedan veći autoritet od Ustava SAD"

"Nećemo sarađivati sa MKS. Nećemo pružiti pomoć MKS. Nećemo se pridružiti MKS. Pustićemo MKS da umre sam od sebe. Između ostalog, za mnoge stvari, MKS je već mrtav za nas", izjavio je Bolton.



Portparolka Bele kuće Sara Sanders je podržala Boltona, rekavši da će predsednik Donald Tramp "preduzeti sve mere kako bi zaštitio naše državljane i saveznike od nepravednog gonjenja od strane MKS".

Kurir.rs/Radio Slobodna Evropa/B92

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir