RUSI UPOZORAVAJU: Ako nas neko napadne, čeka ga NUKLEARNA ODMAZDA! Uništavamo sve mete istovremeno, a ovo je šta naša prednost u odnosu na Amere!

Kako je precizirao Solomonov, Rusija na raspolaganju ima mnogo sredstava koja omogućavaju nuklearnu odmazdu, budući da jednim napadom nije moguće uništiti sve te mete istovremeno.

Pored toga, on je istakao i da je Rusija po pitanju razvoja novog oružja za nuklearnu odmazdu ispred SAD za 10 do 15 godina. Međutim, kako je objasnio, to ne znači i da Amerikanci neće uspeti da urade istu stvar, već da je trenutna situacija takva.

Ruski stručnjak je precizirao da se radi pre svega o drugom udaru, odnosno o sposobnosti Rusije da na nuklearni napad odgovori snažnijom nuklearnom odmazdom nego što je to bio inicijalni napad.

Ta prednost zasniva se na vitalnosti ruskog naoružanja, ali i na mogućnosti da se očuvaju sredstva borbenog upravljanja i komunikacije u kritičnim situacijama neočekivane agresije.

"Sve to je stvorilo tu prednost", istakao je Solomonov-

Inače, Jurij Solomonov je idejni tvorac raketa kao što su "Jars", "Topolj", "Bulava" i "Pionir“".

