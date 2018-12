ZA IZBEGAVANJE: 5 misterioznih mesta gorih od Bermudskog trougla, ALI O NJIMA SE ĆUTI! (VIDEO)

1. Planine praznoverja

Planiine Superstišn (Superstition Mountains) nalaze se istočno od Feniksa u američkoj saveznoj državi Arizoni. Tamo je 1800-ih Džejkob Volc otkrio ogroman rudnik zlata. Gde se zlatna žila tačno nalazi rekao je samo jednoj osobi, ali do danas niko nije našao to mesto, a silni ljudi su izginuli u potrazi. Inače, indijansko pleme Apači, koje vekovima živi u toj oblasti, veruje da to nije rudnik, već vrata pakla. Zato tu planinu izbegavaju u širokom luku.

2. Nestalo selo

U novembru 1930. kraj jezera Ajikuni u Kanadi živelo je selo od 2.000 ljudi. Džo Lejbel je već odlazio tamo i znao da su meštani gostoljubivi, pa se tog dana ponovo zaputio u selo da nađe prenoćište. Kad je stigao, imao je šta da vidi. Sve je bilo na svom mestu - uključući spremljenu hranu, oružje, stvari, čak su i ognjišta bila topla, ali od ljudi i njihovih životinja ni traga ni glasa. Lejbel je prijavio slučaj policiji, ali oni nisu uspeli ništa da otkriju. Teoretičari zavera veruju da su ih oteli vanzemaljci, ali istina se nikad nije saznala.

3. Trougao Bridžvoter

Ovo je lokacija od 300 kvadratnih kilometaraq u severnom Masačusetsu i tamo se navodno redovno javljaju i viđaju razne paranormalne pojave. Veliki broj radoznalaca koji je dolazio tamo prestravljeno je prijavio policiji razna viđenja - od vanzemaljaca do Bigfuta i ptice Tanderbird, koja izgleda ko ogromni pterodaktil, ali je izumrla pre hiljadu godina. Jedan čovek je 1976. prijavio da mu je džinovski pas crvenih očiju zaklao dva konja koja su pasla na livadi.

4. Beningtonov trougao

Na ovom mestu u Vermontu ljudi su od 1945. do 1950. misteriozno nestajali. Prvi nestanak zabeležen je u novembru 1954. kada je Midi Rivers poveo grupu lovaca u lov. U jednom trenutku izdvojio se od grupe i niko ga više nikad nije video. Pronađena je samo čaura od metka u potoku. Godinu dana kasnije, 1. decembra 1946, Pola Velden je pošla na pešačenje i nestala. Tačno tri godine kasnije nestao je i Džejms Tetford, koji se autobusom vraćao iz posete rodbini. Prtljag mu je ostao u autobusu, ali od njega ni traga ni glasa. Svi su nestajali između 1. novembra i 20. decembra.

5. Trougao Mičigen

Veruje se da u ovom području vršljaju duhovi, ali takođe su nestajali brodovi i viđan je NLO.

