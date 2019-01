Разряд молнии попал на видео. Уникальное явление произошло сегодня в Москве, в Крещенскую ночь. Внезапно пошёл сильный снегопад, трижды сверкала молния и раздавался гром. Настоящее Богоявление. Вот только к добру ли? С Праздником, дорогие мои! Храни вас Бог. #Богоявление #Крещение #КрещенскаяНочь #молния #ГрозаЗимой #гроза #storm #Крещение2019 #необычноеявление

