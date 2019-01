EL ČAPOVI ADVOKATI ŠOKIRALI SUD: Tvrde da je Guzmanu namešteno, sve je plod zavere (VIDEO)

Ali sada kada se El Čapu sudi njegovi advokati su morali da smisle odbranu, ali je nisu i pokazali.

Džefri Litman jedan od advokata je prvo napao FBI agenta u pogledu kako je agencija dobila dokaze, a zatim tvrdio da je Guzman u dugovima.

Vlada je čitavih 10 nedelja i sa 56 svedoka dokazivala ko je Guzman, koji je i u intervjuu magazinu priznao da je narko-bos.

Odbrana tvrdi da je Guzmanu smestio njegov partner iz kartela Ismael Garsija koji se udružio sa meksičkom vladom i pokvarenim agntima FBI.

Prošle sedmice su se pojavile intenzivne spekulacije o tome da li bi Guzman mogao da svedoči, ali se od toga odustalo.

Tužilaštvo tvrdi da optužbe nisu samo besmislene, već su citirali i reči sudije Kogana sa drugog dana suđenja.

"Možete imati dva dilera droge, od kojih jedan plaća vladu, a jedan ne", rekao je on. "To ne znači da onaj koji to ne radi nije počinio zločine."

Kurir.rs/Njujork tajms

Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir