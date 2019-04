KOME TREBA NOVI RAT U LIBIJI? Činilo se da su strane sile odustale od libijske revolucije, ali sada su se vratile...

Dok se Velika Britanija zasad drži po strani, Francuzi, Italijani, Rusi i Amerikanci imaće šta da kažu u konfliktu koji je verovatno na pomolu u Libiji, piše Kim Sengupta, jedan od urednika u britanskom Independentu.

On navodi da je Zapad osetio da je libijska revolucija, započeta pre osam godina, u suštini mrtva a da je iz čitave situacije naučeno da je nacionalistički žar s transparenata na kojima je pisalo "Ne stranoj intervenciji, Libijci to mogu da učine sami", bio pogrešna nada.

Sengupta, koji je sam bio u Libiji, piše da je tokom poseta video sukobe između plemena i paravojnih formacija a strane države su pokušavale da manipulišu političkim procesom.

Iako su, uglavnom, odustale od Libije sad su se ponovno vratile sa svojim geopolitičkim planovima kako bi podržali sukobljene frakcije i povećale nasilje.

Na kraju, došlo je do toga da jedna osoba, penzionisani general Kalif Haftar, želi da preuzme vlast u Libiji i to uz podršku Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njega podržava i Rusija, piše Sengupta, a to pokazuje da je Moskva ponovno postala aktivan igrač na Bliskom istoku i Africi.

Prilikom posete Kairu, ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je rekao da su u kontaktu sa generalom Haftarom i premijerom Sarajom i pozvao na prestanak nasilja i početak pregovora. Slične poruke šalju i SAD i G7.

Inače, nije isključena mogućnost da Haftar neće više napredovati, da će kontrolistati periferiju Tripolija jer bi napad na grad bio dug i krvav, zaključuje Indipendent.

(Kurir.rs/Net.hr/Foto: EPA)

Kurir