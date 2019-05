U SEVERNOJ KOREJI RELIGIJU NEMAJU, ALI IMAJU VRHOVNO BOŽANSTVO: Ovaj čovek je za njih Bog, a priče u koje veruju su totalno sulude (VIDEO)

Službena politička ideologija Severne Koreje zove se "Cuče" a bazirana je na verovanju da je "čovek gospodar svega i odlučuje o svemu". Utemeljena je oko kreiranja nezavisne i snažne severnokorejske nacije a u njenom središtu je porodica Kim.

Međutim, posmatrače iz spoljnog sveta iznenađuje da građani Severne Koreje obožavaju dinastiju Kim, iako veoma teško žive, pa se mnogi pitaju da li je "Cuče" zapravo religija, a ne samo ideologija.

Stručnjaci kažu da "Cuče" ima niz religijskih aspekata kao što je nacionalni spasilac sa nadljudskim osobinama i moćima, koga predstavlja osnivač nacije Kim Il-sung. Uključeno je i niz rituala, obećanje besmrtnosti kroz večnu uključenost u društveni sistem, posebnu organizaciju koja sprovodi naredbe božanstva, i veliku grupu ljudi koji su fanatično posvećeni tom učenju.

Veliki festivali prepuni su simbolizma koji glorifikuju režim, uz ogromne slike Kim Il-sunga, spasitelja, i metafore kojima se korejski narod opisuje kao "decu večnog i brižnog vođe".

Doktor Alzo David Vest objašnjava da "Cuče" deli niz ključnih elemenata sa konfučijanizmom, uključujući njihovu "strukturu autoriteta, birokratije, hijerarhije, moralne edukacije, patrijarhata i poštovanja prema odraslima".

Vest tvrdi da je Kim Il-sung razumeo Konfučija bolje nego Marksa ili Hegela i da bi bilo logično da prihvati ideologiju koja je u suštini bila prepakovana verzija onoga što je stanovništvo već poznavalo, i onda ta načela i tradicije okrene prema državi, piše The BigThink.

Neke stvari koje se propovedaju iskrivljene, ali se smatraju božanskim istinama. One se obično odnose na veličinu porodice Kim, što se opravdava drugim načelima "Cučea". Kim Il-sung, osnivač severnokorejske države, smatra se maltene božanskim bićem. Koreance uče da je on maltene sam izvukao Japance iz Koreje tokom II svetskog rata, i da je kreator raznih velikih ideja za obnovu zemlje. Gregorijanski kalendar zamenjen je kalendarom iz "Cuče" ideologije, koji počinje na dan rođenja Kima.

Kult njegove ličnosti je sveprisutan, on se smatra "večnim predsednikom" čije moći sprovode oni živi. Često se govori da je njegov sin Kim Džong-il tvorac hamburgera, i to ozbiljno. Kažu da je rođen na svetoj planini uz dvostruku dugu i pad veličanstvenih ptica. Možda najimpresivnija priča koja ga prati je ona da je jednom pogodio 11 rupa odjednom u jednoj partiji golfa. Potvrdilo je to njegovih 17 telohranitelja. Tako bi Kim mogao da se upiše na listu najvećih golfera svih vremena.



Sadašnji vođa Kim Džong-un imao je manje vremena za izgradnju kulta ličnosti. On uživa u nekoliko velikih spomenika njemu posvećenih a smatra se vojnim genijem iako nikad nije bio u vojsci. Kaže se da je u stanju da kontroliše vreme. Njegov autoritet ostaje apsolutan i zakonski opravdan. Doživljavanje sva tri Kima, kako u životu tako i u smrti, upoređuje se sa tretmanom japanskih careva koji se smatraju božanskim bićima.

Mnogi autori koriste reč "religija" kako bi opisali "Cuče", a među njima i Hi Šin, severnokorejski autor, koji je smatra "autohtonom nacionalnom religijom". On kaže da je "Cuče" počeo kao politička filozofija tokom 50-ih, a da je 90-ih poprimio strahoviti religijski ton.

Uz primenu doktrine, formalizovanog rituala i svešteništva, koji ga čine pomalo sličnim bilo kojoj većoj organizovanoj religiji, Šin objašnjava da je obožavanje Kim Il-sunga preuzelo verske elemente kao rezultat širenja kulta njegove ličnosti.

"Severnokoreanci ga doživljavaju "Ocem" u smislu da je nacionalni iscelitelj pa čak i spasitelj", kaže on. Njegove ideje potvrđuju i izbeglice iz Severne Koreje, a jedan od njih je verovanje u vođu objasnio kao: "Kim Il-sung je jedini koji je spasio našu zemlju. On je poput Boga u koga verujem, a bez Boga ne mogu da postojim. Čak i da postanem hrišćanin, moja vera u Boga neće biti toliko snažna koliko moja ljubav prema njemu. Zašto ga volimo? To pitanje nema puno smisla, on je jedini koga znamo", rekao je on.



Mnogi vjeruju da je porodica Kim sve ono što kažu da jesu, i u svom obožavanju su iskreni. Ipak, ima i niz posmatrača koji kažu da puno ljudi ne veruje da su oni božanstva, već da samo prate taj nametnuti program kako bi izbegli "gulag".

(Kurir.rs/Express.hr/Antonija Vrčić/Foto: AP/Cha Song Ho)

Kurir