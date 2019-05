PAPA FRANJA BI RADO TRAMPU SKRESAO U LICE: Poglavar Rimokatoličke crkve udara na veoma bolnu temu za PREDSEDIKA SAD

U intervjuu za meksičku televiziju Televisa emitovanom u utorak, Papa je takođe odbacio kritike ultrakonzervativnih katolika koji ga nazivaju jeretikom.

"Ne znam što je to s tom novom kulturom odbrane teritorije gradnjom zidova. Već smo imali jedan zid, onaj u Berlinu, koji je izazvao toliko glavobolja i toliko patnji", rekao je papa Franjo, koji se već ranije javno protivio Trampovoj migracijskoj politici.

"Odvajanje dece od roditelja u suprotnosti je sa zakonima prirode... Ne možeš to da činiš. To je okrutno. To je jedna od najvećih okrutnosti. Da bi se odbranilo šta? Teritorija, ili privreda, ili ko zna šta", dodao je Papa, napomenuvši kako takva politika "jako rastužuje".

Upitan bi li isto to bio spreman Trampu dakaže u lice kad bi umesto novinarke s njim za stolom sedeo američki predsednik, Franjo je rekao: "Isto to. Isto to, jer to javno govorim... Kao što sam već rekao i to da oni koji dižu zidove na kraju postaju zarobljenici tih istih zidova koje su sami sagradili."

Tramp, koji se s papom Franjom susreo 2017. u Vatikanu, smatra da je zid nužan kako bi se zaustavio šverc droge i prelevanje kriminala preko granice u Sjedinjene Države, zbog čega je došao u sukob s većinski demokratskim Kongresom oko finansiranja njegove gradnje.

Papa je prošle godine kritizirao Trampovu administraciju zbog politike razdvajanja dece od roditelja koji su ilegalno prešli američko-meksičku granicu. Ta je mera kasnije ukinuta zbog vala negodovanja. Američki je predsednik prošli mesec opovrgnuo medijska izveštaj da se razmišlja o njezinu ponovnom uvođenju.

Na novinarsko pitanje kako doživljava kampanju grupe katoličkih ultra-konzervativaca koji ga žele proglasiti jeretikom, Papa je kazao kako se ne oseća pogođenim, nego na to gleda "s dozom humora". "Molim se za njih jer su u krivu, i neki od tih jadnih ljudi su izmanipulirani", kazao je Papa.

Kurir.rs/Index.hr

Foto: EPA, AP

