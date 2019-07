DANJU RADI KAO DIREKTORKA, A NOĆU JE SPONZORUŠA: Mesečno dobije preko 1.500 evra na poklon, a se*s je deo paketa! Sve je više devojaka koje kreću njenim putem! (VIDEO)

Aleks vodi dvostruki život - danju je izvršna direktorka, a noću je sponzoruša. Priznala je to u australskoj emisiji 60 minuta, koja se pozabavila ovim pitanjem.

"Lagala bih da kažem da tražim sponzora, a da me ne zanima njegov novac", priznala je Aleks.

Njen sponzor Bob dovoljno je star da joj bude otac, a to što voli mlađe žene objasnio je rečima: "Jednostavno je, volim seksi žene". Dao je i svoje objašnjenje šta žene privlači kod njega.

"Neke su mi rekle da ne izgledam loše za svoje godine", pojasnio je Bob.

Seks je deo paketa, tvrdi Bob, koji devojke traže preko aplikacije Šugar Dedi Mit.

Njegova Aleks priznaje da mesečno prima između 623 i 1558 evra u novcu i poklonima.

Brendon Vejd, osnivač stranice "Tražim dogovor", na kojoj se upoznaju sponzori i sponzoruše, dao je savet.

"Ako imate dovoljno novca da privučete žene, iskoristite ga. Poput tipa koji ima mišiće ili onog koji dobro izgleda. Iskoristite to što imate", kazao je Vejd.

Ovaj 48-godišnjak je preko stranice dobro zaradio, a i sam ima sponzorušu Zoi, koja ima 22 godine.

"Ako ste siromašni i družite se samo sa siromašnima, nikad nećete dobiti priliku u životu. Zašto biste se zabavljali sa luzerom", pita se Vejd.

foto: Shutterstock

Na stranici se može da naći podatak da trenutno 177.000 australskih studentkinja traži sponzora preko njihove stranice.

"To je rastuća industrija, sve više devojaka to radi", tvrdi studentkinja Monika, jedina iz 25 minuta dugog priloga u australskoj emisiji 60 Minutes koja nije pristala na to da joj se pokaže lice.

Profesor Piter Fleming, ipak, ima drugačije mišljenje. Autor knjige smatra da je Vejd prostituciji dao novo ruho i da prodaje priču da je ljubav samo za siromašne, a da bogati mogu da je kupe.

Kurir.rs/Avaz.ba

Foto: Printscreen/Youtube

