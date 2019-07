BRITANKA JE OPTUŽILA 12 IZRAELSKIH TINEJDŽERA ZA SILOVANJE NA KIPRU: Provaljena kada je otkriven snimak s*ksa! Zbog njega je i napravila čitav skandal! (VIDEO)

Devetnaestogodišnjakinja je prvobitno rekla policiji da su je 17. jula silovali Izraelci, ali je kasnije promenila svoju izjavu i sada se suočava sa optužbom za „javnu zabludu“, kao i višemilionskom tužbom.

Andreas Pitadis, advokat koji predstavlja Britanku, tvrdi da objavljivanje seksi videa i drugih poruka između nje i drugih članova grupe bi moglo da bude iskorišćeno kao vitalni dokaz tokom slučaja.

"Želim da znam ko je video i poruke postavio na Internet. To su trebale biti privatne poruke i sada ih je ceo svet video. Ovo me zaista muči u slučaju jer su optužbe na račun moje klijentkinje ozbiljne, ali još ozbiljniji prekršaj je širenje ovog materijala na mreži", kaže on .

Ovih 12 dečaka tretiraju se kao heroji, ali Internet je sada preplavljen slikama i tekstovima ove mlade dame. "Ovo je mnogo ozbiljnije i niko ništa ne radi po tom pitanju."

1 / 3 Foto: AP

Devojka, čiji identitet nije objavljen, prvobitno je rekla policiji ranije ovog meseca da ju je grupa Izraelaca silovala u hotelu Pamabas Napa Rocks u Aiji Napi.

Policajci su ih držali devet dana pre nego što su ih pustili nakon što je devojka promenila priču i rekli da je imala sporazumni seks sa trojicom, ali da se naljutila kada su drugi počeli da snimaju filmove.

Takođe nije bilo DNK dokaza koji bi povezali bilo koga od muškaraca sa navodnim napadom.

"Zbog laži mlade žene, 12 mladih je uzalud uhapšeno i to ima ozbiljan uticaj na budućnost mladih - koji su doživeli traumu", kaže sudija Tonja Nikolau.

Jedan od 12 oslobođenih muškaraca, Izrael David, rekao je kasnije novinarima nakon sletanja u Izrael da je devojka pristala na seks sa njim i nekolicinom drugih, nakon što su zajedno proveli noć u kafiću.

Rekao je da je video podelio sa policijom kako bi dokazao svoju nevinost, a u jednom intervjuu je tvrdio da ona nije "zvala u pomoć ili izgledala kao da pati", prenosi izraelski Channel 12.

1 / 3 Foto: AP

"Policija je videla snimak na kojoj možete videti da se vrata otvaraju i umesto da vičete za pomoć i kažete da je silovana, kaže, zatvorite vrata ".

"Žena koja je silovana to ne govori", dodaje on i kaže da su svi bili u sobili ali da nisu imali seks sa devojkom.

Prema izraelskim izvorima, video je podeljen preko Vatsapa i na pornografskim sajtovima.

Britanka je tvrdila da su je mladići silovali jedan za drugim nakon što navodno uspela da pobegne.

Kurir.rs/The Sun

Foto: AP

Kurir