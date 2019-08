SUD U MOSKVI ZADRŽAO OSUMNJIČENOG AMERIČKOG ŠPIJUNA: Pol Velan ostaje u pritvoru

MOSKVA - Sud u Moskvi produžio je danas do kraja oktobra pritvor bivšem američkom marincu Polu Velanu, optuženom za špijunažu protiv Rusije.

"Pošto je saslušao mišljenje strana, sud je zaključio da je zahtev istražitelja legalan i opravdan. Sud je odlučio da se Velanu produži pritvor do 29. oktobra", naveo je sudija.

Veći deo saslušanja bio je zatvoren za medije zbog poverljivih informacija u sudskom materijalu.

Velan je negirao optužbe ,tvrdeći da je slučaj protiv njega politički motivisan. Takođe je rekao da su mu zatvorske vlasti u Moskvi nanele fizičke povrede.

Velan, koji ima američko, britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapšen je krajem decembra prošle godine na delu u hotelu u Moskvi i optužen je za špijunažu.

On je prvo priznao da je nosio tajne, a onda je njegov advokat promenio priču i izašao s verzijom da je Velanov USB, krcat vojnim tajnama i poverljivim informacijama, zapravo bio podmetnut. On navodno pojma nije imao za te tajne, već je mislio da su to fotografije sa putovanja.

