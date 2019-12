JELENA JE NAJMOĆNIJA SRPKINJA U SAD: Ni Tramp ne može da je smeni, a na čelu je jedne od najvažnijih institucija

"Ne znam kako ovo da kažem, a da ne zvuči oholo - meni niko ne može da kaže šta da radim. Predložio me je predsednik SAD, ali on ne može da me smeni, osim ako ne prekršim zakon. Ako za vreme mog mandata dođe novi predsednik, mogu da me pitaju da predam poziciju, ali ja to ne moram da uradim. Funkcija je potpuno nezavisna od predsednika i Kongresa. Ali, istovremeno imam ogromne restrikcije šta mogu, a šta ne da radim", kaže Jelena Mekvilijams, predsednica američke savezne korporacije za osiguranje depozita FDIC, koju je na tu poziciju imenovao lično predsednik SAD.