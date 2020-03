PRITAJI SE, PSETO, DOK OVO NE PROĐE! Jedna od najmoćnijih MAFIJA na svetu čeka svoju priliku posle pandemije! A ONDA...

Sobzirom na to da policija i vojska kontrolišu poštovanje karantina proglašenog za celu zemlju, italijanskim mafijašima sve je teže da "posluju", ali stručnjaci smatraju da su se samo pritajili i da pripremaju povratak.

Dok i dalje beleže vrtoglave brojke o mrtvima i zaraženima, Italija je svesna da će pandemija koronavirusa ostaviti duboke ožiljke na naciji. Policija kaže da su pogođene čak i zastrašujuće italijanske mafijaške organizacije, počevši od Ndrangete, vodećeg svetskog krijumčara kokaina, ali stručnjaci upozoravaju da ne treba podcenjivati njihovu otpornost.

"Oni shvataju da će im poslovanje zbog ovoga jednim delom biti pogođeno i čekaju bolja vremena", rekao je za DPA general Đuzepe Governale, prvi čovek DIA.

Budući da su zbog nacionalnog karantina svi Italijani prisiljeni da ostanu kod kuće, uz neke izuzetke, mafijašima je sve teže da posluju.

"Postoji stara sicilijanska poslovica koja važi za sadašnju situaciju: 'Pritaji se, pseto, dok poplava ne prođe'", rekao je Governale, rodom iz Palerma.

Kao i u ranijim teškim vremenima, epidemiji kolere u 19. veku ili u Drugom svetskom ratu, mafijaši će se pritajiti pripremajući povratak, objasnio je general.

U srcu Ndrangete u Kalabriji, ograničenja uvedena zbog koronavirusa pomogla su pri hapšenju mafijaša Cezara Antonija Kordija ovog meseca, koji je bio u bekstvu od oktobra. Policija je u jednom gradiću primetila muškarca koji krši pravila o ostanku kod kuće. Bio je to dostavljač hrane mafijašima i on je policajce doveo direktno do tajnog skloništa.

Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova zabeležilo je nagli pad kriminala u prve tri nedelje marta. U odnosu na godinu dana pre, zabeleženo je 64 odsto manje prijavljenih kaznenih dela.

"Organizovani kriminal pretežno zarađuje na drogi i prostituciji, a u kriznim vremenima ljudi manje troše na takve stvari", rekao je profesor kriminalistike na Oksfordu Federiko Vareze.

Naglasio je i da virus preti i samim mafijašima.

"Ne bismo trebali da mislimo da su mafijaši nadljudi, oni žive u istom svetu kao i mi, i ako su naši životi ugroženi, i njihovi su", rekao je on.

Ali, stručnjak za mafiju i pisac Roberto Savjano sugerisao je prošle nedelje da grupe organizovanog kriminala mogu iskoristiti bilo kakve krizne situacije kako bi profitirale. Ako se, na primer, zbog dugog karantina pojave nestašica hrane, lekova ili benzina, ko bi drugi vodio crno tržište za tu robu nego mafija, napisao je Savjano u članku za list "La Repubblica".

U Italiji su se pojavili izveštaji da su kriminalci počeli da se bave zaštitnim maskama, sredstvima za dezinfekciju i drugom protivirusnom opremom koja hronično nedostaje.

U rimskom priobalnom predgrađu Ostiji, član lokalne mafijaške porodice uhvaćen je kako na crnom tržištu prodaje zaštitne maske. Ali nema dokaza da je mafija ozbiljno upletena u takvo krijumčarenje.

Ono što mafijaški šefovi zaista traže su prilike za investicije posle krize, kada će naglasak biti na oživljavanju ekonomije. U ekonomiju će se verovatno ubrizgati milijarde evra kako bi mu se pomoglo da se oporavi od očekivane velike recesije, a italijanski mafijaši su dokazano uspešni u ubiranju javnog novca.

"To će za njih biti velika prilika, ali mi smo toga svesni i donećemo protivmere u mjesecima i godinama koji dolaze”, rekao je Governale.

Nikola Grateri, vodeći istražitelj protiv Ndrangete rekao je da bi recesija mogla pogodovati mafijašima i na druge načine.

Vlasnici mnogih kompanija koje su zapale u poteškoće verovatno će se obratiti mafijaškim zelenašima, što obično završi tako da im ne mogu vratiti novac pa izgube sve, rekao je on.

"To je najozbiljnija pretnja: ako vlada ne pruži stvarnu pomoć kompanijama, i to sada, a ne za godinu ili dve, ljudi će bankrotirati ili obratiti se zelenašima", upozorio je.

Grateri je takođe izrazio zabrinutost zbog zastoja u pravosuđu, budući da su ročišta na suđenjima mafijašima suspendovana zbog koronavirusa.

Kurir.rs/Večernji.hr

Kurir