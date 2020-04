BORBA KINE PROTIV KORONE: Strahuje od drugog talasa pandemije, grad od 10 miliona ljudi ponovo stavljen u izolaciju

Kina, koja je zabeležila više od 82.000 slučajeva i ukupno 4.633 smrtnih ishoda, počela je da se postepeno ponovo otvara nakon višemesečne paralize.

U ponedeljak se skoro 50.000 srednjoškolaca, među kojima i mnogi koji se spremaju za prijemni ispit na nacionalnom univerzitetu poznato kao Gaokao, vratilo na nastavu u Pekingu.

Ostali gradovi i pokrajine najavili su različite datume za ponovno otvaranje škola.

U isto vreme, vlasti su i dalje zabrinute zbog drugog talasa infekcija korona virusa. Peking je u nedelju najavio nove propise za "promovisanje civilizovanog ponašanja" koji uključuju da stanovnici moraju da pokrivaju usta i nos kad kašlju ili kijaju, da ne jedu u javnom prevozu i nose masku u javnosti kad su bolesni.

U restoranima se takođe traži da podstiču naručivanje odvojenih porcija, umesto tradicionalnih zajedničkih porodičnih jela, kada je to moguće. Ta nova pravila će stupiti na snagu 1. juna.

Peking je zatvorio teretane i bazene zbog straha da je zemlja ranjiva na drugi talas korona virusa.

Peking je dodao sedam dana "zdravstvenog posmatranja" onima koji su već proveli 14 dana karantina.

U Šenženu, u kojem ima 461 zaraženih, lučke vlasti saopštile su da od utorka svako ko uđe u grad kroz neku od luka mora proći karantin. Od kraja prošlog meseca, svi međunarodni dolasci u grad morali su da prođu test na virus kao i 14 dana karantina.

Deset miliona ljudi u karantinu

Ovi potezi dolaze samo nekoliko dana nakon što je komunistički režim stavio u karantin Harbin, grad od deset miliona ljudi u svom severozapadnom regionu blizu Rusije, a kineska severozapadna provincija Šansi nastavlja da prijavljuje nove sluačajeve korona virusa, a svi zaraženi su građani koji su se vraćali kući iz Rusije.

Mere za Harbin su usvojene da bi se suzbila nova epidemija virusa korona nakon što je jedna studentkinja, koja se vratila iz Njujorka zarazila možda i oko 50 ljudi.

Zvaničnici su zabranili okupljanja i naložili lokalnim zajednicama da pažljivo prate posetioce koji nisu lokalni žitelji i vozila u gradu. Sve se to dešava jedva tri nedelje nakon ublažavanja karantina u Vuhanu.

Postavljeni su kontrolni punktovi na aerodromu i železničkim stanicama kako bi se pregledali oni koji dolaze u grad.

Zvaničnici Harbina kažu da postoji najmanje 75 potvrđenih slučajeva. Harbin brzo postaje novi Vuhan.

Osamnaest zvaničnika lokalne stranke, uključujući zamenika gradonačelnika Harbina, optuženi su da su zaspali na poslu. Iako za sada zadržavaju svoj posao, formalno su ukoreni, čime se zapravo okončava njihova politička karijera.

Kina se suočila sa pitanjima u vezi sa zvanično objavljenim podacima i nedavno je revidirala broj smrtnih slučajeva u Vuhanu od virusa nagore za 50%. Među stanovnicima i dalje postoje zabrinutosti zbog drugog talasa infekcija, izazvanih asimptomatskim pacijentima ili uvoznim slučajevima, posebno kada vlasti sprovode nova ograničenja.

KOVID-19 u Kini doveo kamere pred vrata stanova

Peking, poznat po autoritarnoj vlasti i širokom nadzoru svojih građana, uveo je još jednu kontroverznu meru, navodno zbog korona virusa.

Bez zvaničnih najava, kamere za nadzor, koje su u Kini već uobičajena pojava kada je reč o javnim prostorima, ove godine su se našle i pred stanovima određenog broja stanovnika te zemlje koji su boravili u karantinu uvedenom zbog pandemije korona virusa.

Iako u Kini ne postoji konkretan nacionalni zakon koji reguliše upotrebu kamera za nadzor, širom te zemlje je, po statistici nacionalne radiodifuzne kompanije CCTV, do 2017. godine instalirano više od 20 miliona takvih kamera, ali neki drugi izvori tvrde da je taj broj zapravo mnogo veći, navodi CNN.

Citirajući podatke kompanije "IHS markit teknolodži", CNN ističe da je do 2018. godine u Kini instalirano 349 miliona kamera za nadzor, odnosno blizu pet puta više nego na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Međutim, zbog korona virusa, kamere su sada pronašle put do ulaznih vrata stanova jednog broja Kineza, a u manjem broju slučajeva, one su postavljane i unutar samih stanova, pa su stanari negodovali zbog grubog narušavanja njihove privatnosti, a nadležni odgovarali da je to deo napora u clju obuzdavanje pandemije, navodi CNN, a prenosi Tanjug.

