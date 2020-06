PRIČA MIROLJUBA IZ ČIKAGA: Grad je prepun policije, napeto je! Sve podseća na proteste kod nas 2008. godine

U raportu za Kurir on ističe da se lično oseća bezbedno, ali da je i te kako prisutna velika napetost u vazduhu.

Policija dobro radi svoj posao

- U blizini mesta gde živim bilo je manjih grupa koje su protestovale zbog nasilja policije nad Afroamerikancima. Relativno je mirno, najviše zahvaljujući ogromnom prisustvu policije. Lično se osećam bezbedno, ali se oseća napetost u vazduhu. Postoji doza nesigurnosti zbog iznenadnog zatvaranja prodavnica, tržnih centara i ulica.

Je l‘ policija zaista tako brutalna kao što vidimo na brojnim snimcima?

- U suštini policija radi dobro svoj posao, imao sam nekoliko puta kontakt s njima u vezi sa saobraćajem i po samom njihovom držanju i govoru, koji je odmeren i pristojan, shvataš jednostavno da su predstavnici zakona i ništa više, i svako odstupanje od toga snosi razne konsekvence. Posredi je jedan veliki stereotip koji prati Afroamerikance, a to je da su svi oni nasilnici, lopovi, ubice, kriminalci, što naravno nije tačno. Ima policajaca koji upotrebljavaju prekomernu silu i oružje i onda dolazi do ubistava i ranjavanja. Mislim da se radi o policajcima koji, zbog tog jakog stereotipa, imaju strah od Afroamerikanaca ili to rade iz nekih svojih pobuda.

Kako tebi izgleda taj haos, pljačke i paljevine?

- Pa ceo ovaj haos što se dešava po ulicama Čikaga i u drugim gradovima SAD sa svim tim paljenjem i pljačkama poistovetio bih sa onim našim protestima 2008 „Kosovo za patike“. Jednostavno, ubistvo tog nesrećnog čoveka i protesti koji su usledili nakon toga otišli su u drugi plan, jer je sam protest eskalirao u bezakonje.

Lako je kupiti oružje Naši ljudi se ne plaše U suštini, naši ljudi osuđuju postupak policajca koji je ubio Džordža Flojda. Družimo se kad za to ima vremena, a što se tiče straha, mislim da ga nema kod naših ljudi. Kao što znamo, u SAD je vrlo lako i zakonito kupiti oružje, ali mislim da neće doći do eskalacije nasilja, opet zbog velikog prisustva policije i Nacionalne garde, koja je izašla na ulice - dodaje Đorđević.

