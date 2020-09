KOLESNIKOVA PORUČILA: Stavili su mi kesu preko glave i pretili da će me ubiti! Pokušali su da me nasilno deportuju VIDEO

Kolesnikova je navela da se istinski plašila za svoj život, prenosi Rojters.

"Naročito je naglašeno da ako dobrovoljno ne napustim Republiku Belorusiju, svakako će me proterati, živu ili u delovima. Bilo je pretnji da će me staviti u zatvor do 25 godina", tvrdi Kolesnikova.

Njen advokat rekao je da je Kolesnikova podnosi krivičnu prijavu protiv beloruskih vlasti, uključujući bezbednosnu policiju KGB.

Kolesnikova, istaknuta liderka protesta protiv ponovnog izbora predsednika Aleksandra Lukašenka, sprecila je pokušaj da bude proterana iz zemlje tako što je pocepala pasoš.

Ona je trenutno u pritvoru u Minsku.

Kolesnikova je privedena zbog sumnje da je počinila izdaju, u okviru krivičnog postupka koji uključuje pokušaj preuzimanja vlasti, citirala je u sredu ruska novinska agencija RIA njenog advokata.

U ponedeljak je objavljena nezvanična informacija da je istaknuta opozicionarka "nestala", odnosno da su je maskirane osobe ugurale u minibus.

Informacije su objavljene dan posle masovnih protesta protiv Lukašenka u Minsku tokom vikenda.

Kurir.rs/Tanjug

