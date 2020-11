ANALIZA CNN: Izborna trka je još neizvesna, a ovih 5 stvari su PRESUDNE u narednih 24 do 48 sati (VIDEO)

Mada se u ovim izborima aktiviralo više birača nego u zadnjih nekoliko takvih događaja, prvi rezultati zapravo su bili izuzetno predvidljivi. Donald Tramp je osigurao pobede u tradicionalno republikanskim državama, a bivši potpredsednik Džozef Bajden postigao je isto u onim državama koje su lojalne demokratima.

Mada je već 4. novembar, još uvek je uveliko neizvestan rezultat predsedničkih izbora i bitke za većinu u Senatu. Na ovih pet stvari bismo trebali obratiti pažnju u sledećih 24-48 sati.

1) Pojas rđe (engl. Rust belt)

Od početka kampanje, Bajden je svojim glasačima govorio da će ući u Belu kuću ako uspe dobiti Mičigen, Viskonsin i Pensilvaniju. No još uvek nije jasno hoće li Bajden osvojiti sve tri države ili samo neke od njih kako bi postigao 270 elektoralnih glasova. U ovom trenutku nema sumnje da sudbine Bajdena i Trampa zavise od rezultata u tim državama.

2) Stav građana

Kada je većina Amerikanaca, čak i na zapadnoj obali, krenula na spavanje - Bajden je vodio u prebrojavanju glasova, ali je, s druge strane, Tramp prednjačio u nekoliko ključnih država.

Kako te naizgled kontradiktorne informacije utiču na percepciju građana po pitanju ko će biti budući pobednik? Ako sudimo prema prošlim izborima, čak i jedan glas više ima ogroman uticaj na percepciju javnosti u tom pogledu.

Stoga je važno imati na umu da će stav javnosti danas ujutro varirati prema tome jesu li više fokusirani na potencijalno veći broj Bajdenovih elektoralnih glasova ili na većinu koju je Tramp dobio u nekim državama.

3) Trampove optužbe

Tramp je inače vrlo aktivan na Tviteru i često putem tog medija deli svoja razmišljanja s javnošću, no bio je relativno tih tokom utorka uveče. No, ubrzo nakon što se nešto iza ponoći Bajden obratio pristašama u Delaveru Tramp se oglasio na Tviteru i optužio protivkandidata da želi ukrasti izbore.

"VODIMO, ali oni pokušavaju UKRASTI izbore. Nikada im nećemo dopustiti da to učine. Ne može se glasati nakon što se zatvore birališta!", napisao je.

Ova objava potpuno je u skladu s njegovim predizbornim porukama u kojima je tvrdio da je mogućnost dopisnog glasanja u urbanim područjima zapravo dokaz nameštanja izbora.

Naime, zbog pandemije koronavirusa, velik broj američkih glasača odlučio se na dopisno glasanje te je puno njih (više od 100 milijuna) glasalo tim putem dan pre nego što su se otvorila birališta. To znači da će ovoga puta duže trajati prebrojavanje svih glasova. No, to je dokaz da sistem funkcioniše, a ne da je namešten, navodi CNN.

4) Bitka za Senat

Republikanci u Senatu deluju optimistično jer su, kao što je već spomenuto, rezultati izbora još uvek neizvesni. No, izgleda da su danas još uvereniji u svoju pobedu nego juče. Zašto?

Zato što su se dosad stvari razvijale onako kako se očekivalo. Istina, u Koloradu je izgubio republikanski senator Kori Gardner, ali to se dogodilo i demokratskom senatoru Dagu Džonesu u Alabami. Matematički gledano, situacija je jutros ista kao i juče uveče: demokratama, ako Bajden pobedi, trebaju tri mesta za većinu, ili četiri u slučaju da izgubi.

5) Sudska tužba

Tramp je tokom vikenda komentirao plan Pensilvanije da broji glasačke listiće i nekoliko dana nakon zatvaranja birališta.

"Čim završe izbori, dovodimo advokate“, kazao je predsednik SAD.

Još uvek nije poznato što tačno Trampov advokatski tim namerava preduzeti protiv onih država, poput Pensilvanije koje nameravaju nastaviti s brojanjem glasova do danas uveče, po lokalnom vremenu, ili čak do četvrtka.

Tramp se već neko vreme koristi pretnjama sudskom tužbom kako bi zamutio vode ili zastrašio ljude. To, naravno, neće biti tako lako kada je u pitanju zakonitost izbora. Bajden i njegov pravni tim oštro će reagovati na svaki pokušaj da se zaustavi prebrojavanje glasačkih listića ili da se oni ponište.

A onda će se ceo problem prebaciti na advokate i sudije, kao što se to već dogodilo u predsedničkoj trci 2000. godine. Tada je Bušov pravni tim odneo pobedu koja je tadašnjem guverneru Teksasa omogućila i vodeći položaj u Beloj kući. Ostaje da se vidi ko bi mogao pobediti u mogućoj predstojećoj pravnoj borbi na ovim izborima, zaključuje CNN.

Kurir.rs/Index.hr/CNN

Kurir