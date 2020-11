INVAZIJA TURISTA U VREME KORONE: Dva prelepa ostrva morala da uvedu ograničenja broja posetilaca (VIDEO)

Pandemija koronavirusa desetkovala je turističku industriju, posebno jer hoteli, avio kompanije i restorani u destinacijama širom sveta dramatično smanjuju troškove dok pokušavaju da prežive. Međutim, postoji mesto na Zemlji gde trenutno ima previše turista, a to su ostrva Četam.

Ako nikada niste čuli za ovo mesto, tačnije ovaj novozelandski arhipelag na Tihom okeanu, verovatno niste jedini. Kako granice Novog Zelanda ostaju zatvorene, piše CNN, lokalnim stanovnicima se trenutno ne preporučuje putovanje u inostranstvo, pa su mnogi požurili da posete ostrva.

Poslednjih godina na ostrva Četam došlo je oko 2.000 turista, čija su dva glavna naseljena ostrva Četam i Pit. Ostrvo ima samo 700 stalnih stanovnika, od kojih većina živi na ostrvu Četam, najvećem u arhipelagu. Ali, kao što već svi znaju, 2020. godina nije tipična. Udaljenost ovog arhipelaga obično ga čini delom zemlje koju Novozelanđani retko ili nikako ne posećuju.

Udaljenost ovog arhipelaga sada je prednost jer se lokalno stanovništvo okreće putovanjima po ostrvima. Tako se osećaju kao da su na nekom dalekom odmoru bez potrebe za karantinom ili Covid testiranjem. „To se dogodilo prilično brzo“, rekla je Džeki Gurden, turistički menadžer ostrva, za CNN. Prokomentarisala je turistički skok na arhipelagu. „Izlazak ovde je malo skuplji, tako da ne prisiljavate mlade ljude da traže jeftin odmor, a nema odmarališta na plaži ili slično“, kaže ona.

Ali nakon što je pandemija držala međunarodne granice zatvorenima, „Turizam Novi Zeland“, zvanična nacionalna turistička zajednica zemlje, morao je da se od marketinga okrene stranim turistima ka podsticanju domaćih putovanja. Zbog toga su ostrva Četam postala tražena roba. Potražnja je, međutim, daleko veća od ponude. Gurden procenjuje da na ostrvima postoji 150 kreveta u kombinaciji hotela, konaka, pansiona i lokalnih rezidencija navedenih na lokacijama poput Airbnb-a.

Većina imovine je u privatnom vlasništvu, a kampovanje je zabranjeno. Jedina avio-kompanija koja opslužuje arhipelag je Air Četams, koji obavlja samo nekoliko letova nedeljno između ostrva Četam i onoga što lokalno stanovništvo naziva „kopnom“. Treba napomenuti da većina lokalnog stanovništva na Južno ostrvo misli samo kad kažu „kopno“, a za stanovnike Četamite-a i Severno i Južno ostrvo spadaju u tu kategoriju.

Na ovom arhipelagu turistička sezona obično traje otprilike od novembra do marta, a to su letnji meseci na južnoj hemisferi. Ali sada je sav smeštaj na ostrvu uglavnom rezervisan do juna 2021. Čak ni Gurden, koja živi na severnom ostrvu Novog Zelanda, nije sigurna da će uspeti da pronađe mesto za smeštaj sledeći put kada dođe u posetu.

Većinu posetilaca ovog arhipelaga činili su stariji putnici koji su tražili mirno mesto za beg od svakodnevnog života. Cena putovanja je visoka, ali kada putnici stignu tamo odmah shvate da je prekrasni pejzaž arhipelaga vredan putovanja.

Veruje se da je ostrvo Pit prvo naseljeno mesto na svetu koje svakodnevno vidi izlazak sunca. Četami su bili najistočniji deo superkontinenta Gondvane, što znači da ima fascinantan raspon terena, uključujući bazaltne stubove a la Giant’s Carvaivai i vulkanske konuse.

Na ostrvima su i neke od najređih ptica na svetu, a postoji i velika kolonija foka, piše CNN.

