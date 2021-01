PESKOV OTKRIVA O PUTINU: Posle njegovih kritika ti nekad nije do života! A ove dve stvari ne podnosi (VIDEO)

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov priznao je da se suočavao sa oštrim kritikama šefa države, nakon čega mu „nije bilo do života“.

Peskov je u intervjuu novinaru Vladimiru Solovjovu objavljenom na Jutjubu ispričao o slučajevima kritike predsednika Rusije Vladimira Putina.

Govoreći o tome da li Putin može da pozove i kritikuje njegove izjave, portparol je potvrdio: „Da, naravno, to se dešava“.

Međutim, prema njegovim rečima, to se ne dešava tako često.

„Hvala Bogu, ne baš (često), ali postoje neki trenuci koje posle toga treba ispraviti“, rekao je Peskov.

„Suočavao sam se sa ozbiljnim kritikama predsednika“, priznao je portparol i dodao: „Odmah vam nije do života“. Prema njegovim rečima, Putinova kritika „može biti oštra“. Istovremeno, portparol Kremlja je naglasio da „po pravilu postoji mogućnost da se (šefu države) izrazi svoje stanovište“.

„Ne slaže se uvek, ali sluša“, konstatovao je Peskov, nazivajući razgovor sa predsednikom dijalogom.

„Ako se ne radi o nekoj suštinskoj grešci. Cena svake beznačajne greške na nivou rada šefa države višestruko se povećava, pretvara se u vrlo ozbiljnu“, siguran je portparol Kremlja.

Putin je nemilosrdan prema izdaji i krađi

Ruski predsednik ne može da smisli nesposobnost i nemilosrdan je prema izdaji i krađi, dodao je Peskov.

„Ako se govori o izdaji, krađi, on je surov, nemilosrdan“, istakao je Peskov. Portparol Kremlja objasnio je da su to stvari koje po Putinovom shvatanju predstavljaju greh.

Odgovarajući na pitanje da li se predsednik vremenom promenio, Peskov je primetio da se to „na neki način“ dogodilo, budući da se Putin, kao i svaki čovek, razvija.

foto: EPA / ALEXEI NIKOLSKY/ Kremlin

„Mnogo se manje miri sa nekim negativnim pojavama, postao je mnogo nepomirljiviji za nesposobnost“, primetio je Peskov.

Istovremeno, portparol je skrenuo pažnju na gradaciju grešaka: „Možete da pravite greške ne radeći ništa, i to su neoprostive greške, ali ako želite da radite i grešite, a to se dešava, to nije zločin“.

Peskov je ispričao i da mu Putin uvek lično čestita rođendan, koji je 17. oktobra.

„Da, čestita, naravno. Svaki put to čekate“, rekao je Peskov. On je istakao da predsednik to uvek radi lično. „On pozove“, precizirao je Peskov.

Što se tiče poklona, šef države ih takođe obično uručuje sam, dodao je portparol.

Peskov radi kao portparol predsednika Rusije od 2008. godine.

Kurir.rs/Sputnik

Kurir