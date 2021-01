LUKAŠENKO PORUČIO: Specijalne službe sprečile "dizanje u vazduh kuća i ulica", otkriće se odakle je dolazila municija i eksploziv

„Jasno je da ima onih koji se ne slažu (sa aktuelnom politikom). Ali ima i onih koji krše zakon. Mnogo ljudi to radi, posebno ekstremističke grupe. Posle nekog vremena KGB će objaviti dokaze kako su pokušali, ne samo moralno da destabilizuju situaciju, već i da dižu u vazduh kuće i ulice u našoj zemlji. Otkriće se i odakle je dolazila municija i eksploziv“, rekao je Lukašenko. On je naglasio da su u potpunosti otkriveni kanali i uhapšeni ljudi koji su učestvovali u tome.

Lukašenko je takođe poručio da je spreman da i dalje štiti zemlju,ako treba „s automatom u rukama“.

„I ne treba me prekorevati što sam štitio svoju zemlju. To su moje ustavne obaveze. I ja ću je štititi, ma koliko me to koštalo. Ako treba – na tenku, borbenom vozilu, sa automatskom puškom u rukama“, rekao je beloruski predsednik.

On je istakao da su tokom protesta u zemlji akcije vlasti i njegove lično akcije bile usmerene prvenstveno na zaštitu zemlje.

„Ni u kom slučaju se ne treba opustiti. Narod nam nikada neće oprostiti našu nepažnju. To da smo delovali oštro, štiteći svoju zemlju, mnogi su već shvatili. A ostali će shvatiti“, rekao je Lukašenko.

Podsetimo, masovni protesti opozicije počeli su u Belorusiji 9. avgusta, nakon predsedničkih izbora na kojima je sa 80,1 odsto pobedio aktuelni predsednik Aleksandar Lukašenko. Opozicija nije priznala rezultate izbora krenula u proteste. Vremenom, oni su počeli da gube masovnost, kakvu su imali u prvim mesecima.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir