ANGELA MERKEL PORUČILA ONIMA KOJI ODBIJU VAKCINACIJU: "U redu, ko to ne želi on možda neće moći da radi neke stvari"

Polemika oko prava vakcinisanih i onih koji to odbiju

Priča o vakcinaciji u EU iako nije počela intenzivno već se sad razmišlja o životu posle vakcinacije i mogućnosti da se uvedu određene povlastice za one koji se vakcinišu, ali i da se ograniče neke stvari za one koji to odbiju kao što je spomenula nemačka kancelarka Angela Merkel.