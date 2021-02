DONALD TRAMP MLAĐI NIKAD DIREKTNIJI: Mi još nismo završili, ovo je pokret protiv elite!

"Napori bivšeg predsednika i njegovog tima u interesu Amerike se nastavljaju", rekao je Tramp Mlađi u videu objavljenom na Telegramu koji je nazvao "evo šta sledi za naš neverovatni pokret".

"Naš pokret nije gotov. Sva ona krv, znoj i suze koje ste uložili su i dalje živi. Ovo je pokret naroda protiv estabilišmenta i elite", rekao je Tramp Mlađi.

"Mnogo toga se "kuva" već izvesno vreme. I zbog toga ja i dalje učestvujem, uključićemo se u borbu da izaberemo ljude koji zaista predstavljaju narod, ljude kao što ste vi, koji su prošli mnogo toga", obratio se pristalicama Tramp Mlađi, prenosi "Epok tajms".

Dodao je da će njegov otac "i dalje biti u toj borbi".

"On će se boriti da imamo ljude koji zaista predstavljaju ono što Amerika jeste", rekao je on.

Potom je kritikovao društvene mreže i takozvane "fakt čekere" koji imaju "dvostruke aršine" i kritični su prema konzervativcima, a popustljivi "prema drugoj strani".

"Kad pogledam stvari koje sam postavio na svoje društvene mreže, koje su objektivne ili su satira, "fakt čekeri" ih proveravaju na dnevnoj bazi kako bi mogli da mi smanje doseg do ljudi ili da mi obore profil. Međutim, kada je druga strana u pitanju, ne vidim to. Ne vidim da su proveravali Džoa Bajdena kada je naveo da neće zabraniti freking (način eksploatacije nafte), a potom ga je zabranio. Nijedan Bajdenov tvit nije proveravan, ma koliko bio netačan. To je zaista bolesno", kaže Tramp Mlađi.

Za novu američku administraciju Džoa Bajdena naveo je da vodi politiku "Kina na prvom, Amerika na poslednjem mestu", optužujući je da "uništava poslove usred pandemije virusa Kineske komunističke partije".

"Takve besmislice čini se da nikada neće prestati, ali neće prestati ni naša borba, naša odlučnost, niti naša volja da nastavimo. Nastavićemo da guramo dalje za američki narod i da obezbedimo da naša deca rastu u zemlji kakvu svi poznajemo i volimo", zaključio je Tramp Mlađi.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir