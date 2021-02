DA LI JE KAMALA HARIS POZVALA NA UBISTVO TRAMPA I PENSA? Evo šta je sadašnja potredsednica SAD rekla u poznatom šou! (VIDEO)

Konzervativni komentator i autor Met Margolis u ponedeljak je objavio "Kamala Haris se našalila kako je ubila Trampa, Pensa i Džefa Sešonsa sa Elen u 2018. Možemo li da je opozovemo?" u tvitu koji je podelio snimak Harisinog intervjua iz 2018. godine sa Dedženerisovom koji je dobio više od 200 sviđanja i 200 retvitova.

Još jedan korisnik Tvitera napisao je u subotu da se "Kamala Harris šali sa ubistvom Trampa, Pensa, Sešonsa" i pod istim naslovom podelio članak iz Nacionalne revije za 2018. godinu.

U oktobru je Tviter nalog Trampove ratne sobe na Tviteru objavio snimak intervjua napisavši "POGLEDAJTE: Kamala Harris se šali o ubistvu predsednika Trampa i potpredsednika Pensa", koji je dobio više od 1.000 lajkova i više od 1.000 retvitova.

To je dovelo do toga da je voditelj Foks Njuza Šon Haeniti istog dana objavio: "FLASHBACK: Kamala Haris se šali oko ubistva Donalda Trampa i Majka Pensa u "Ellen", uz vezu do članka o Harisovom pojavljivanju u emisiji u tvitu koji dobio skoro 6 000 sviđanja i više od 5000 retvitova.

Elen Dedženeris Šou prepoznat je kao američka dnevna emisija u humorističnoj emisiji, a Dedženerisova je poznati komičar i TV voditelj.

Haris se u emisiji pojavila 2018. godine dok je bila senator iz Kalifornije.

U jednom trenutku, Dedženerisova je pokrenula seriju nasumičnih, šaljivih pitanja za Harisovu, rekavši "Ljudi će želeti da saznaju više o Kamali Haris".

Na video snimku intervjua, pitanja kreću oko 6:00.

Zatim je ispitala Harisovu koju slavnu linost je poštovala i koji je bio njen najbuntovniji čin kao tinejdžerka pre nego što je pitala: "Ako biste morali da budete zaglavljeni u liftu bilo sa predsednikom Trampom, Majkom Pensom ili Džefom Sešonsom, ko bi to bio?"

"Da li neko od nas mora izaći živ?" pitala je Harisova pre nego što se Dedženerisova nasmejala, izazivajući smeh publike u studiju uživo.

Ona je nastavila bez komentara, postavivši Harisovoj još jedno pitanje.

Odmah nakon Harisovog pojavljivanja, na nju su počeli da isplivavaju navodi koji tvrde da se šalila kako je ubila Trampa, Pensa i Sešonsa.

Džoš Keplan, urednik Brajtbart Njuza, objavio je 5. aprila 2018. godine na tviteru da se "senator Kamala Haris (D-CA) histerično smeje nakon šale o ubistvu predsednika Trampa tokom nastupa u emisiji Elen Shov“, u postu koji je dobio više od 3.000 sviđanja i više od 3.000 retvitova.

Slični tvitovi pojavili su se u sredu nakon Margolisovog tvita u ponedeljak, dijžželeći članke iz mrežnih izvora koji ponavljaju tvrdnje o Harisovoj šali.

Harisova šala u emisiji Elen Dedženeris nije izričito precizirala ubistvo Trampa ili Pensa u liftu ako bi morala da zaglavi s jednim od njih.

Pitala je Dedženerisovu, "Da li neko od nas mora izaći živ?"

