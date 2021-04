OVO NIJE PRVOAPRILSKA ŠALA: Poljski zdravstveni sistem kolabirao zbog jedne, male greške

Prema ranijim pravilima, samo oni stariji od 60 godina i medicinski radnici trenutno mogu da dobiju vakcinu protiv korone. Vakcinacija onih starijih od 50 trebalo je da počne početkom aprila i da bude u punom zamahu u maju.

Međutim, onlajn sistem registracije počeo je danas da prima prijave svih starijih od 40 godina a vladin sajt za vakcinaciju je čak i tvitovao: "Ovo nije prvoaprilska šala".

Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?