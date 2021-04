GLOBALNA IKONA NAUKE Novom superjahtom krstariće samo odabrani, a plovidba za cilj ima važna istraživanja (FOTO, VIDEO)

Jahta, nazvana Earth 300, biće "globalna ikona nauke." Plan je da isplovi 2025. godine sa 160 naučnika iz različitih disciplina, 20 studenata, 165 zaposlenih i 40 VIP gostiju koji mogu da plate po 3 miliona dolara za svoje karte.

Eron Olivera, izvršni direktor kompanije Earth 300, rekao je da je na jahtu i putovanje mislio još 2015. godine, kada je ronio na Maldivima i video mrtvi koral koji je ubijen u okeanu zbog preterane acidifikacije.

Tada je došao na ideju da na brod novog doba dovede "najsjajnije i najpametnije“ naučnike kako bi zajedno radili na iznalaženju rešenja za klimatske promene.

Dizajn broda, koji će se napajati sigurnom i održivom atomskom energijom iz reaktora rastopljene soli, ima 22 "vrhunske“ laboratorije koje imaju veštačku inteligenciju, robotiku, mašinsko učenje, obradu podataka u realnom vremenu i najnoviji kvantni računar.

"To je najsavremenija nauka na moru“, rekao je Olivera prošle nedelje.

Dimenzije broda su impozantne. Dugačak je 300 metara, što je kao otprilike tri fudbalska terena, širok 46 metara, a visok 60 metara na najvišoj tački, što je približno visini zgrade od 18 spratova .

"To je plovilo koje ima ukupnu veličinu kruzera, ali to nije brod za krstarenje. Ima celokupan izgled superjahte, ali nije superjahta. Ima tehnologiju koja može da parira nosaču aviona, ali to nije nosač aviona. Imaće izdržljivost i istraživačke veštine istraživačkog plovila, ali to nije istraživačko plovilo. Ovaj brod je sve to zajedno u jednom paketu", rekao je Olivera.

Pre osnivanja Earth 300, Olivera je bila predsednik kompanije Falcon Royal Yachts, gde je pomogao u stvaranju dve luksuzne megajahte koje je dizajnirao Porše, prema njegovom LinkedIn profilu.

Generalni direktor ima "iskustva u bezbroj industrija, od obuke i razvoja do izdavaštva, ugostiteljstva, maloprodaje i jahti“, piše u njegovoj biografiji.

Na pitanje zašto je odlučio da stvori plovilo koje će biti brod za proučavanje klimatskih promena, Olivera je rekao: "Okeani su srce planete. Bez okeana ne može biti života".

Olivera je već uložio 5 miliona dolara u dizajn, a evropska i južnokorejska brodogradilišta verovatno će izvoditi izgradnju. Ukupni troškovi broda bi trebalo da budu oko 500 do 700 miliona dolara, pri čemu će neka finansijska sredstva dolaziti od privatnih investitora.

"Ideja je bila da se dizajnira objekat koji će moći da obuhvati maštu svih na globalnom nivou“, rekao je Olivera.

Kurir.rs/Business Insider