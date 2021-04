BAJDEN BEZOČNO LAGAO U KAMPANJI: Optužio Ruse da Talibanima plaćaju za svakom mrtvog Amerikanca, ali sada je promenio ploču! VIDEO

„Ne razumem zašto ovaj predsednik ne želi da se suprotstavi Putinu kada zapravo plaća blagodati za ubijanje američkih vojnika u Avganistanu“, rekao je Bajden o predsedniku Trampu, razgovarajući sa Kristen Velker iz NBC Njuza tokom oktobra.

Takva konačna izjava bila je sumnjiva i tada. U četvrtak je postalo jasnije da istina nije ni blizu toga.

Prošle jeseni, dok je Bajden bio kandidat, zvaničnici Pentagona rekli su za NBC da ne mogu potkrepiti činjenicu da su takve stvari plaćene.

Još uvek nisu pronašli nikakve dokaze, rekao je u četvrtak visoki zvaničnik odbrane. A administracija Bajdena je takođe jasno stavila do znanja da je obaveštajna informacija CIA-e o tom pitanju daleko od konačne, priznajući da su je analitičari označili kao "nisko do umereno tačnu".

„Administracija odgovara na izveštaje da je Rusija podstakla napade talibana na američko i koaliciono osoblje u Avganistanu na osnovu najboljih procena obaveštajne zajednice“, navodi se u izveštaju. „S obzirom na osetljivost ovog pitanja, koje podrazumeva sigurnost i dobrobit naših snaga, njime se rešava diplomatskim, vojnim i obaveštajnim kanalima.

Nisko pouzdanje znači da se analiza zasnivala na sumnjivim ili neverovatnim informacijama - ili informacijama previše fragmentiranim ili slabo potkrepljenim da bi se moglo zaključiti čvrsto. Takođe može odražavati probleme sa verodostojnošću izvora.

To je možda najnoviji primer koliko neizvesnosti prožima sivi svet špijunaže, u kojem izvori nisu uvek pouzdani, a presretnute komunikacije ne znače uvek ono što se čini. Kao što je rekao bivši direktor CIA-e Majkl Hajden, "Da je to činjenica, to ne bi bio obaveštajni podatak."

Upitana na brifingu za štampu u četvrtak da li Bela kuća veruje u procenu CIA, portparol Bele kuće Džen Psaki nije direktno odgovorila. Rekla je da je razlog za to što je nivo poverenja bio "nizak do umeren", zato što su neke informacije dolazile od avganistanskih pritvorenika, a takođe i zbog izazovnog operativnog okruženja u Avganistanu.

„Ove informacije zaista opterećuju Rusiju i rusku vladu da objasne svoj angažman ovde“, dodala je ona.

Nakon što je Bajden postao predsednik - i počeo da dobija detaljnija obaveštajna obaveštenja - njegovi komentari o navodnim ruskim isplatama postali su pažljiviji. Januara 25, na primer, pozvao se na „izveštaje o isplatama“.

Ruska vlada odbila je da plati dobrobiti talibanima za ubijanje Amerikanaca.

Finansijska evidencija, komentari pritvorenika Demokrate su ukrale Trampovu administraciju, jer predsednik nikada nije pokrenuo pitanje navodnih isplata kod Rusa. Mnogi spoljnopolitički stručnjaci rekli su da su to trebali učiniti, čak i ako dokazi nisu jasni. Obaveštajne agencije godinama dokumentuju rusku finansijsku i vojnu podršku talibanima, ali vest da je CIA otkrila ruski program za podsticanje ubistava američkih pripadnika - o kome je prošle godine prvi put izveštavao Njujork tajms - čini se da predstavlja značajnu eskalaciju .

Zvaničnici upoznati sa tim slučajem rekli su za NBC Njuz da je CIA svoje nalaze zasnovala na dva glavna načina obavještavanja: finansijskim evidencijama zaplijenjenim u raciji u Avganistanu i komentarima pritvorenika.

Vojni zvaničnici kažu da su se dobro potrudili, ali nisu pronašli nijedan drugi dokaz koji bi potkrepio postojanje takvog programa.

U septembru je gen. Frenk Mekenzi, komandant SAD Centralna komanda, čija nadležnost uključuje Avganistan, rekla je za NBC Nevs, "Jednostavno nije sprovedena do nivoa sigurnosti koji me zadovoljava."

„Nastavljamo da tražimo te dokaze“, dodao je general. "Jednostavno ga još nisam video. Ali to nije zatvoreno pitanje."

Mekenzijevi komentari odražavali su konsenzus u vojsci. Ministar odbrane Mark Esper rekao je u julu Komitetu za oružane snage Kongresa da "sve odbrambene obaveštajne agencije nisu mogle da potkrepe taj izveštaj." To se nije promenilo, rekao je visoki zvaničnik za NBC Njuz u četvrtak.

Mekenzi je u septembru rekao da će, ako bude mogao da utvrdi da Rusi nude uplate za ubijanje Amerikanaca, insistirati na snažnom odgovoru. Ali podaci nisu daleko od konačnih, rekao je.

