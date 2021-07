HLADAN TUŠ: Zašto svakog leta u Moskvi na po nekoliko nedelja nema tople vode?

"Modernizacija u Moskvi je dosegla zavidan nivo: sada možete preko interneta da saznate kada će vam isključiti toplu vodu" - to je šala koja ovih dana kruži među građanima ruske metropole.

Moskovljani već pripremaju lonce u kojima će grejati vodu narednih nedelja.

Pritom su svi srećni što trenutno u Moskvi vladaju vrućine pa je tuširanje hladnom vodom za mnoge prijatno. Ali, čim vrućine prođu, pojaviće se svakodnevna briga: kako održati higijenu bez tople vode.

Svakog leta u čitavoj Rusiji postoji takvo razdoblje u trajanju od deset dana pa do tri nedelje. I to bez obzira radi li se o najudaljenijem kutku zemlje ili blještavoj metropoli Moskvi. To je realnost kojoj se čude jedino zapadnjaci. Rusi to podnose ćutke. No, zašto je to tako?

Razlog je u centralnom snabdevanju toplom vodom i grejanjem na koje su spojeni gotovo svi stanovi, pogotovo oni nastali u vreme Sovjetskog Saveza. Da bi sistem, što je mnogo važnije, funkcionisao zimi, potreban je godišnji remont kada kroz cevi teče mnogo hladnija voda jer je jedino tako moguće otkriti i otkloniti pukotine u cevima.

Moskovska energetska kompanija MOEK je čak napravila crtani film u kojem se objašnjava zašto leti nekoliko nedelja nema tople vode. Ima stručnjaka koji tvrde da može da se reši u dogledno vreme.

"Tehnički gledano nova naselja se mogu spojiti na alternativne dovode tople vode", rekla je Dojče veleu Svetlana Razvorotnjeva iz dobrotvorne organizacije "Komunalna ekonomska kontrola".

Jedan od onih koji žive u četvrtima u kojima bi mogao da se izbegne prekid dovoda tople vode je Maksim Mihnenk koji je pre nekoliko godina kupio stan u jednom luksuznom naselju.

Sve je tu: bazen, služba nadzora 24 sata, podzemne garaže, fitnes-studio. Jedino čega nema par nedelja leti je topla voda.

Maksim ne želi da vodu za tuširanje greje na štednjaku i zato je ugradio jedan od onih staromodnih bojlera. Cena stana u Rusiji nije uvek u srazmeri sa opremom nekretnine.

Razdoblje hladnog tuširanja je u Rusiji čak regulisano zakonom i zato poznavaoci prilika ne veruju da bi uskoro nešto moglo da se promeni.

"Godišnje provere toplovoda se sprovode shodno tehničkim standardima koji su tu da bi se izbegle nesreće pa su zato i obavezne. Dakle ne radi se o tome kako je opremljena zgrada nego o tome da taj zakon vredi za sve", objašnjava Razvorotnjeva.

Centralno grejanje preko toplana ima i svoje prednosti. Ta energija je uglavnom mnogo jeftinija jer se proizvodi u velikim količinama. Individualna rešenja su skuplja i komplikovanija za održavanje.

Časopisi za urbani život građanima Moskve redovno uoči sezone predstavljaju načine kako da prežive razdoblje bez tople vode. Ima tu svega - od staromodnih saveta kao što je da greju vodu na šporetu, pa do inovativnih rešenja poput grejanja vode mašinom za pranje veša.

Mnogi ovaj period koriste za posete prijateljima u drugim delovima grada u kojima ima tople vode (jer se voda ne isključuje svima istovremeno) ili za zajednički odlazak u saunu, što je omiljena ruska razonoda - ne samo zimi. A neki to vreme jednostavno iskoriste za odlazak na odmor.

Kurir.rs/DW