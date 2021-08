SIN PREDSEDNIKA AMERIKE Hanter Bajden: Ruski dileri ukrali su mi laptop sa snimcima divljeg s*ksa!

Sin i tata... Džozef i Hanter Bajden foto: EPA / Andy Wong / Pool

Hanter Bajden, sin predsednika SAD Džozefa Bajdena, tvrdi da su mu ruski dileri droge ukrali laptop na kojem se nalaze njegovi snimci divljeg seksa! Incident se dogodio 2019. godine, dok je Bajden bio neprekidno 18 dana u sobi u Las Vegasu, preneo je Dejli mejl.

Ludovanje u Las Vegasu

To znači da je sin šefa Bele kuće izgubio ukupno tri računara sa osetljivim sadržajem. Prvi je zaboravio u jednoj prodavnici u Delaveru, a drugi su mu zaplenili agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) tokom istrage o poslovanju u Ukrajini. Na sva tri se navodno nalaze kompromitujući materijali Hantera Bajdena, kao i osetljive informacije o predsedniku Amerike.

Lična karta Ime i prezime: Robert Hanter Bajden Datum rođenja: 4. februar 1970. Mesto rođenja: Vilmington (Delaver) Bračno stanje: U drugom braku Broj dece: Petoro Zanimljivost: U memoarima pod nazivom "Beautiful Things" opisao je kako se izborio sa zavisnošću

Na audio-snimku Hanter se jednoj prostitutki poverio kako su mu ruski dileri droge ukrali računar da bi ga kasnije ucenjivali: - Potrošio sam je*eno veliku sumu novca. Bio sam s tim momcima. Svake večeri je bila ludnica, zabavljali smo se. Bili smo u apartmanu na vrhu. Otišao sam na kupanje, ležao sam u kadi i to je poslednje čega se sećam pre nego što sam se onesvestio. Kad sam se probudio, tu su bili Migel i Pirs, koji su izbacivali ljude iz apartmana i čistili. Tu je bila i jedna Ruskinja, brineta. Odbila je da ode. Tada sam otkrio da mi nema kompjutera. Mislim da su ga njih troje odneli. U laptopu su bili snimci divljeg seksa, bio je prepun video-snimaka. Sad oni imaju moje snimke - rekao je Bajden u audio-snimku. Prostitutka ga je potom pitala da li je zabrinut zbog toga što su možda Rusi došli do kompromitujućeg materijala, zbog čega mogu da ga ucenjuju: - Da, naravno. Moj otac je u kampanji za predsednika.

Sve je dozvoljeno - Zabavljao se s bratovom udovicom Hanter Bajden sa prvom suprugom Kejtlin, od koje se razveo 2017, ima tri ćerke. On je 2016. počeo da se zabavlja s Hali Bajden, udovicom svog pokojnog brata Boa (preminuo od raka). Ta veza je okončana 2019. On ima vanbračno dete s Lunden Aleksis Roberts iz Arkanzasa. S rediteljkom Melisom Koen ima sina Boa. Sada se bavi slikarstvom.

Hanter, koji je ranije priznao da je redovno uzimao drogu, brinuo je da će lopovi prodati materijal porno-kompanijama kako bi zaradili na njegovim snimcima.

Fotke s hard-diska

- Šta znam, možda će zaraditi milion ili tri miliona dolara. A možda niko ne želi da me vidi golog. Moj otac je javna ličnost pa možda oni odluče da ne žele da plate za te snimke jer im to nije u interesu - dodao je on. Dejli mejl je potvrdio da je došao u posed hard-diska na kojem se nalaze fotografije Hantera Bajdena u hotelskoj sobi s prostitutkom koja pokazuje ruski pasoš. Na jednoj od fotografija jedna devojka se sa trojicom mladića zabavlja u kući na Holivud hilsu koju je Hanter ranije iznajmljivao. Na drugoj se Hanter nalazi sa dve gole devojke pored bazena.