PREDRAG RAJIĆ U PULS SRBIJE: U Avganistanu je došlo do urušavanja sistema! Zavisli su od podrške spolja

Situacija u Avganistanu je dramatična i ovo je tema broj jedan. Jezivi snimci nam stalno stižu, ljudi ginu dok pokušavaju da se ukrcaju na avione, zvaničnici su se povukli, a Talibani navode da ta grupa želi da sa svim okolnim zemljama bude u miru i da je rat u Avganistanu završen. Danas o situaciji u Avganistanu razgovaramo sa Predragom Rajićem, direktorom Centra za društvenu stabilnost.

Posle 20 godina talibani su se vratili izuzetno brzo.i to je jedino iznenađenje. Svi stručnjaci su predviđali da će se talibani vratiti na vlast za šest meseci predvideli su Amerikanci. Očigledno je došlo do urušavanja sistema, rekao je on i dodao da je sistem zasnivao na podršci spolja, odnosno vojne sile, dodao je on.

Kurir.rs/A.M.