AMERIČKI GENERAL PRIZNAO: Rat sa Kinom i Rusijom bi uništio svet, evo šta moramo učiniti sa istočnim rivalima! VIDEO

Govoreći na sastanku čiji je domaćin u ponedeljak bio vašingtonski Braokings Institution, potpredsednik Združenog generalštaba Sjedinjenih Država general Džon E. Hajten upozorio je na rizike ako sukobi izmaknu kontroli i izrazio nadu da će zdrav razum prevladati. "Nikada se nismo borili protiv Sovjetskog Saveza", rekao je on. „Što se tiče velikih sila, naš cilj je da nikada ne ratujemo sa Kinom i Rusijom.

Prema Hajten-u, takav događaj bi „uništio svet i svetsku ekonomiju. To će biti loše za sve, a mi moramo da se pobrinemo da ne idemo u tom pravcu “.

Međutim, nastavio je general, prethodni sporazumi između Moskve i NATO -a nakon pada SSSR -a zaključili su da „Rusija više nije pretnja“. U isto vreme, međutim, on tvrdi da su Rusi "modernizovali ceo svoj nuklearni arsenal". "To se dogodilo", nastavlja on, "jer su zabrinuti za Sjedinjene Države."

Napredak je postignut u postizanju poboljšanih odnosa između dve zemlje, rekao je Hiten, ali je to još daleko od potpune stabilnosti.

Međutim, rekao je da je Vashington sve više zabrinut zbog nedostatka sličnih koraka s Kinom, zemljom za koju tvrdi da prolazi nuklearnu modernizaciju bez presedana koja sada postaje javna - postoje stotine i stotine fiksnih silosa.

"Usput, ne postoji granica onoga što Kina može staviti u te silose", upozorio je visoki zvaničnik Pentagona. „Sa Rusijom smo ograničeni na 1.550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava, pa moramo da odlučimo gde želimo da stavimo te podmornice, ICBM ... što ograničava ono što imamo. Kina, nema ograničenja ... Pa se možda pitate, zašto toliko ulažu u nuklearne kapacitete? "

U decembru je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov upozorio da Vašington, a ne Moskva, povećava rizik od fatalne eskalacije postavljanjem nuklearnog oružja na strano tlo u Evropi.

Rjabkov je rekao da se Kremlj "nada da će Sjedinjene Države prestati" da dele dele nuklearno oružje sa svojim saveznicima i da će prestati razmještati nuklearno oružje u zemljama koje nemaju takvo oružje ... Očigledno, to dovodi do destabilizacije; pored toga, pojavljuju se i novi rizici ”.

Istovremeno, njegovi komentari su uporedivi sa komentarima Hitena, kada je izjavio da "ne može biti pobednika u nuklearnom ratu i da je Rusija spremna da sarađuje u preokretanju takvog stanja stvari".

