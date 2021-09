AMERI OSTAVLJAJU IZRAELCE BEZ ODBRANE: Demokrate ukinule finansiranje Gvozdene kupole! Milijarda dolara pomoći čeka drugi zakon!

Unutrašnji spor u redovima Demokratske stranke doveo je u utorak do uklanjanja odredbe o odobrenju milijarde dolara za izraelski odbrambeni sistem protiv projektila Gvozdena Kupola iz ključnog zakona o finansiranju. Do odustajanja je došlo nakon pritiska iza leđa nekoliko progresivnih demokratskih kongresmena.

Razvoj je doveo do senzacionalnih naslova o tome da demokrate odbijaju američku podršku Gvozdenoj kupoli, ali u praksi će Izrael i dalje vrlo verovatno dobiti obećanu hitnu pomoć od milijardu dolara koju je zatražio ranije ove godine. Prema demokratskim izvorima u Kongresu, taj novac će se sada pridružiti drugom zakonu, zakonu o odobrenju odbrane za 2022. godinu.

Odluka od utorka znači više za demokratsku politiku koja okružuje Izrael od samog finansiranja Gvozdene kupole.

Mnogi kongresmeni iz redova demokrata su zapretili da će glasati protiv zakona. Ako bi se to dogodilo, s obzirom na demokratijsku većinu tanku kao britva u Predstavničkom domu, to bi dovelo do gašenja vlade ili neplaćanja duga 30. septembra.

Pomoć od milijardu dolara, koju je Bajdenova administracija javno obavezala da će dati nakon majskog rata u Gazi, sada će biti priložena poslednjem zakonu o budžetskim izdvajanjima za odbranu 2022. godine.

Poticaj iza progresivnog potiskivanja nije bilo samo finansiranje, već njegovo dodavanje kao odredba u račun potrošnje. SAD svake godine Izraelu pružaju 3,8 milijardi dolara vojne pomoći, od čega 500 miliona dolara za Gvozdenu kupolu. Napredne demokrate se ne moraju nužno boriti protiv neophodnosti te pomoći, a nijedan kongresmen nije javno izašao protiv toga - mada neki to mogu učiniti kasnije.

Njihov glavni argument u njihovim zakulisnim naporima bila je potreba za transparentnim zakonodavnim procesom koji okružuje tako ogromnu dodatnu vojnu pomoć.

Kongresmen Džim Mekgovern, predsedavajući Odbora za kućni red, rekao je nakon uklanjanja odredbe da su demokrate posvećene donošenju ove odredbe kao deo konačnog zakona o izdvajanju za odbranu.

Rezultat je politička pobeda progresivnih zakonodavaca - postigli su ono što su želeli diskretnim procesom, a Bela kuća i demokratsko rukovodstvo moraju da objasne zašto su se odlučili da idu ovim putem, umesto da novu pomoć prilože zakonu o odbrani za 2022, prenosi Harec.

Izraelski ministar inostranih poslova Jair Lapid razgovarao je u utorak uveče sa liderom većine Predstavničkog doma Stenlijem Hojerom, koji mu je rekao da je odlaganje čisto tehničko i da se odnosi na šire rasprave o gornjoj granici duga u američkom budžetu.

Hojer je ponovio posvećenost lidera većine u Senatu Chucka Schumera i predsjedavajuće Predstavničkog doma Nanci Pelosi, koji se obavezuju da će pomoć uskoro biti poslana Izraelu.

Lapid je zahvalio svom kolegi na „posvećenosti bezbednosti Izraela“ i govorio o važnosti „obnove“ odnosa između Demokratske stranke i Izraela „nakon godina zanemarivanja“.

Kurir.rs