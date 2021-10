SMRT AVGANISTANSKOG SNAJPERISTE IZAVALO GNEV SPECIJALACA SAS Britanci ga obučili za likvidacije, a onda ga ostavili na cedilu!

Dvadesetdevetogodišnji avganistanski snajperista pod imenom Nor ( pseudonim) koji je radio sa britanskim specijalcima ubijen je u Avganistanu, pošto mu je rečeno da nema mesta za njega i njegovu porodicu na letu RAF-a iz Kabula.

Interesantno je kako javljaju britanski mediji ubijni Nor je obučen u Velikoj Britaniji i poznat je pod šifrom CF 333. Interesantno je to da Britanci koji su ga obučili, su ga ostavili na cedilu i nije spasen posle preuzimanja aerodroma od strane talibana.

Njegov brat Šakar Či (36), koji je takođe radio zajedno sa britanskim specijalnim snagama je stigao u Veliku Britaniju, rekao je za The Times da je Nor danima čekao na spasilački let iz Kabula, ali je na kraju odbijen jer nije imao pasoš Velike Britanije. Norov brat Šakar, koji isto koristi pseudonim, ukrcao se na avion 27. avgusta, a jedam pripadnik britanske vojske mu je obećao da će Nor i njegova porodica takođe biti na letu "u roku od 24 časa".

Međutim, sledećeg dana 28. avgusta, na dan polaska poslednjih evakuacionih letova sa aerodroma u Kabulu, Šakar je telefonom razgovarao sa svojim bratom koji mu je otkrio da nema mesta na letu jer „nema kapaciteta“. Šakar je rekao da mu je Nor rekao da je "izbačen" iz hotela Baron, koji su koristili britanske diplomate i vojnici za obradu onih koji ispunjavaju uslove za let ka Velikoj Britaniji.

Nor je preko telefona rekao da mu je jedan britanski vojnik rekao: „Ovde ima toliko ljudi sa crvenim [britanskim] pasošem. Ne možemo da vodimo više ljudi na let. Nemamo nikakav kapacitet.

"Zato su me izbacili", rekao je on.

Petnaest dana kasnije, Nor je ubijen na pragu kuće svoje sestre na periferiji Kabula. Talibani su u njega ispalili tri hica u grudi i to ponovili dok je ležao na zemlji. Za to vreme kako je rečeno njegova žena i petoro dece, svi mlađi od devet godina, a najmlađi ima samo deset dana bili na ulazu u kuću.

Portparol Ministarstva odbrane rekao je: "Priznajemo da je situacija tokom operacije Pitting bila izuzetno teška za sve uključene, a britansko osoblje je radilo u složenoj situaciji na evakuaciji hiljada ljudi u Kabulu." MO je dodalo da oni nemaju evidenciju o ovom slučaju, i da se Nor nije zvanično prijavio za dolazak u Britaniju u okviru vladine šeme aganistanske politike preseljenja i pomoći (ARAP).

Ubistvo je izazvalo šok i gnev pripadnika britanske vojske, a bivši pukovnik Ašs Aleksander- Koper, OBE, komandant specijalaca SAS-a, napisao je u tvitu: 'Za one vođe koji još uvek nisu sigurni, ovo nije igra, 'N' su talibani hladnokrvno pogubili pre samo nekoliko sati. Njegov zločin? Godine lojalne i profesionalne službe, pod mentorstvom britanskih jedinica.

„Nema amnestije. Napušteni od nas, ovo ubistvo neće biti poslednje. '

Ubistvo je bilo jedno u nizu talibana iz osvete koji su išli od kuće do kuće loveći one koji su radili sa zapadnim snagama.

Kurir.rs/Daily Mail