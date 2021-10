OVAKO JE MIŠA SAKAŠVILI PRIČAO ZA KURIR 2017: Biće teško ali ćemo pobediti, što više grešaka budu pravili, izgledaće još gluplje

Sakašvili je 2018. godine osuđen u odsustvu za zloupotrebu položaja na šest godina zatvora. Gruzijske vlasti upozorile su ranije da će Sakašvili biti uhapšen ukoliko se vrati u zemlju.

Mihail Sakašvili, koji je bio predsednik od 2004. do 2013. godine tvrdi da su optužbe politički motivisane i pozvao je na održavanje uličnih protesta nakon lokalnih izbora ovog vikenda.

Sakašvili, koji je živeo u Ukrajini u egzilu, objavio je ranije ove sedmice plan da se vrati kući zbog lokalnih izbora iako se suočava sa zatvorskom kaznom od šest godina na koju je osuđen 2018. jer želi da "spasi zemlju".

Prvo je šetao po prestonici, Tblisiju, a onda se oglasio na Fejsbuku i pozvao pristalice da glasaju za Ujedinjeni nacionalni pokret, stranku koju je osnovao, ili za bilo koju malu stranku koja se protivi vladajućoj stranci Gruzijski san.

Ubrzo potom su mu gruzijski policajci zakucali na vrata i stavili mu lisice na ruke. Vezali ga, a on je u svom stilu sa smeškom pozirao fotoreporterima. Nakon što su ga sproveli u zatvor, Sakašvili je počeo štrajk glađu i zatražio sastanak sa ukrajinskim konzulom budući da je on, kako kaže, državljanin Ukrajine.

"Svi moraju izaći na izbore i glasati, a 3. oktobra moramo popuniti Trg slobode. Ako se okupi 100.000 ljudi, niko nas ne može pobediti", objavio je on u videu. "Vidite - rizikovao sam sve - svoj život, slobodu, sve, da bih došao ovde. Želim samo jedno od vas - izađite na izbore", rekao je Sakašvili.

Ovaj političar, koji je vodio "ružičastu revoluciju" u Gruziji 2003. godine u kojoj je zbačen predsednik Eudard Ševarnandze, optužen je za zloupotrebu položaja i kršenje zakona a optuživan je i za autoritarizam dok je bio predsedenik Gruzije od 2004. do 2013. godine.

Sakašvili je napustio zemlju te godine nakon izbora na kojima nije mogao da se kandiduje a na kojima je pobedio kandidat opozicione partije Gruzijski san.

Preselio se u Ukrajinu, gde je postao guverner oblasti Odesa koja se suočavala sa problemom korupcije, i dobio ukrajinsko državljanstvo, čime je poništeno njegovo gruzijsko državljanstvo. Međutim, pošto se posvađao sa tadašnjim predsednikom Petrom Porošenkom, podneo je ostavku na tu funkciju.

Vratio se u Ukrajinu 2017. godine, ali je na kraju deportovan u Poljsku. Nakon što je Porošenkov naslednik Vladimir Zelenski došao na vlast, Sakašvili se vratio u Ukrajinu i imenovan na najvišu poziciju za borbi protiv korupcije.

Pre nekoliko godina, novinar Kurira Dejan Ignjatović sreo je Sakašvilija i razgovarao sa njim za Kurir. Evo šta mu je Sakašvili rekao o tadašnjim burnim protestima opozicije i njegovom filmskom hapšenju.

"Ukrajina je najbogatija zemlja Evrope, ali sa najmanjim BDP-om po glavi stanovnika. I čitavo bogatstvo Ukrajine se nalazi u rukama 7 oligarha koji državu drže kao taoca. Zbog svega toga, ne idemo nigde, a ratni konflikt sa Rusijom je takođe veliki problem. Ukrajini je potrebna radikalna promena i ona je blizu", rekao je on u decembru 2017. za Kurir posle višednevnih protesta opozicije.

Sakašvilija je tada policija na kratko uhapsila ali su ga njegove pristalice oslobodile iz policijskog automobila.

"Nisu imali nalog za hapšenje, moj advokat nije bio prisutan, nisam potpisao nikakav dokument koji je neophodan u tim situacijama. Naravno, da to nije izgledalo kao hapšenje i narod je to video. Da su hteli jednostavno da me uhapše, mogli su da mi priđu, kako često i rade, ja idem praktčno bez obezbeđenja, mogli su prosto da me uhvate pod ruku i odvedu. Ali ne, hteli su da pokažu silu", rekao je on Kuriru.

"Da su hteli da me nađu, mogli su jednostavno da mi zazvone na vrata. Mesto toga, meni treskaju celo jutro, lome mi vrata, ja idem na krov da bih kupio vreme dok se sakupe aktivisti. Na granici kad sam se vraćao, nije tačno da sam nezakonito prošao, nosio sam dokumenta, niko nije hteo ni da ih pogleda. U oba slučaja, vlast je htela da nam pripiše nelegalne poslove", dodao je Sakašvili.

Sakašvili i njegove pristalice su u decembru 2017. kampovale ispred zgrade parlamenta zahtevajući usvajanje zakona o oduzimanju imuniteta poslanicima, uspostavljanju suda protiv korupcije, izmene i dopune izbornog zakona i smenu ostavku ukrajinskog predsednika Petra Porošenka.

"Sutra će biti teško, ali na kraju ćemo pobediti. Što više grešaka budu pravili, izgledaće još gluplje", poručio je tada Sakašvili za Kurir.

U Gruziji rastu tenzije između vladajuće partije Gruzijski san i opozicije, koju Sakašvili podržava, od parlamentarnih izbora prošle godine za koje je opozicija tvrdi da su bili neregularni.

Međunarodni posmatrači tada su rekli da su izbori bili konkurentni i da su se generalno poštovane osnovne slobode.

Pre nego što je poništio politički dogovor sa opozicijom postignut uz posredstvo Evropske unije, Gruzijski san pristao je da raspiše vanredne parlamentarne izbore ako ne uspe da obezbedi najmanje 43 odsto glasova na lokalnim izborima.

