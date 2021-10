BOMBARDERI B-2 NAD EVROPOM: Duhovi NEBRASKE, INDIJANE I FLORIDE sletali i poletali sa Islanda! VIDEO

B-2 Stealth Bomber on its way to 🇪🇺 in Iceland 🇮🇸. Payload: 80× 500 lb, 230 kg bombs (Mk-82,GBU-38) 36× 750 lb, 340 kg CBU bombs 16× 2,000 lb, 910 kg bombs (Mk-84,GBU-31) 16× B61 or B83 nuclear bombs AGM-154 & AGM-158 2× GBU-57 Massive Ordinance Penetratorpic.twitter.com/lcgJmCa58z https://t.co/vDUnUe0Zim