BORBA ZA GOLI ŽIVOT U Avganistanu prodaju decu za 500 dolara kako bi se prehranili! Bebe u bolnicama UMIRU OD GLADI! VIDEO

Međunarodni fondovi koji su podržavali slabu ekonomiju zemlje su zaustavljeni dok svet raspravlja o tome kako da se nosi sa talibanskim režimom.

Ujedinjene nacije su izdale oštro upozorenje – da će milioni umreti ako hitna pomoć uskoro ne stigne u zemlju.

Novinarka BBC-ja otputovala je u bolnicu Lekara bez granica u Heratu, na zapadu zemlje i iz prve ruke je svedočila strašnoj situaciji na terenu.

Na snimku se mogu videti neuhranjene bebe od tri ili šest meseci. Bebe koje se bore za život, jer nemaju šta da jedu.

U Avganistanu se jedva preživljavalo i pre nego što su talibani došli na vlast, ali sada, priča u reportaži novinarka, strani fondovi koji su dosta pomagali ovoj zemlji, su zamrznuti. To je stavilo najmanje milion dece u rizik od smrti. Jedno od petoro dece u bolnici premine, a većina dece ima duplo manje kilograma nego što bi trebalo da ima u tom uzrastu.

Usman teži upola manje nego što bi trebalo. Njegov otac, kao ni milioni drugih, nema posao. Njegova majka je rekla da sje njegov brat blizanac u sobi pored.

Bol koju on proživljava, osećam i ja. Samo Bog zna kroz šta prolazim dok ga gledam, rekla je njegova majka.

Dvoje moje dece se suočavaju sa smrću, jer nemamo novca. Želim da nam pomogne svet. Ne bih želela da ni jedna druga majka vidi da njeno dete ovako pati, dodala je.

Bolnica, koju je novinarka BBC-ja posetila je jedina je u krugu od nekoliko stotina kilometara.

Ceo zdravstveni sistem u zemlji je u potpunom kolapsu jer je većina sredstava kojim su se finansirale bolnice dolazila iz stranih zemalja. Većina lekara i medicinskog osoblja rade iako nekoliko meseci nisu primili platu.

Van Herata, ekipa je naišla na grupu ljudi koji su bili prinuđeni da rade nezamislive stvari kako bi nahranili svoju decu.

Jednu bebu je prodala njena porodica.

-Moja deca su umirala od gladi, tako da smo morali da prodamo moju ćerku, rekla je majka, čiji identitet nije otkriven.

-Kako da ne budem tužna? Ona je moje dete. Volela bih da nisam morala da je prodam, rekla je ona.

Njen suprug koji je godinama radio kao sakupljač sirovina, sada je ostao bez posla.

Ali sada ne zarađuje ništa.

-Umiremo od gladi. Trenutno nemamo brašno ni ulje u kući. Nemamo ništa. Moja ćerka ne zna kakva će joj biti budućnost, ne znam kako će se ona osećati, ali morao sma to da uradim, rekao je on.

Kada beba bude mogla da hoda, odvešće je muškarac koji ju je kupio.

On je dao pola od 500 dolara, za koliko je ona prodata, a to će ovoj porodici biti dovoljno da kupe hranu za narednih nekoliko meseci. Čovek koji ju je kupio rekao je da će je oženiti za svog sina, ali u to niko ne može biti siguran.

Znamo da ima još porodica koje su prodale svoju decu, čak je za vreme boravka novinarske ekipe u ovom mestu jedan otac prišao snimatelju BBC-a nudeći mu da kupi njegovo dete.

BBC je prijavio prodaju dece UNICEF-u.

Kurir.rs