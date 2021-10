BITKA PROTIV KLIMATSKIH PROMENA IZGUBLJENA? Stručnjaci upozoravaju da se amazonska šuma pretvara u izvor ugljen-dioksida

Najnovije izdanje SMO-ovog Biltena o gasovima sa efektom staklene bašte izveštava o emisijama ugljen-dioksida, metana i azot-oksida navodeći da je prošle godine ona još jednom obolrila sve rekorde.

Izveštaj UN-ove agencije upozorava da koncentracije ovih emisija gasova staklene bašte u atmosferu pokreću klimatske promene. Kaže se da ugljen-dioksid, najvažniji gas staklene bašte, čini oko 66 odsto efekta zagrevanja klime.

Generalni sekretar Svetske meteorološke organizacije Peteri Talas kaže da oko polovine emisije CO2 ostaje u atmosferi vekovima. On kaže da drugu polovinu zauzimaju okeani i kopneni ekosistemi i navodi da nije jasno koliko će dugo šumska područja, koja se često nazivaju plućima Zemlje, nastaviti da deluju kao efikasni "ponori" ugljenika.

"Već smo videli neke alarmantne indikacije da je, na primer, ekosistem amazonske kišne šume, koji je nekada bio glavni 'slivnik' za ugljenik, sada postao izvor ugljenika, što je alarmantno", rekao je Talas. "A ovo se odnosi na krčenje šuma u tom području i na promene u lokalnoj klimi zbog ove seče šuma".

Oksana Tarasova, koja vodi SMO-ov Odsek za istraživanje atmosfere i životne sredine, kaže da SMO tek sada objavljuje ovo novo otkriće jer je bilo potrebno devet godina posmatranja da bi se prikupio skup podataka merenja koja su potrebna da bi se razumele promene koje se dešavaju. Ona kaže da se sve amazonske šume ne pretvaraju iz mesta apsorpcije u neto proizvođača ugljenika.

"Dakle, zapadni deo Amazona i dalje nastavlja da radi kao 'slivnik' za ugljenik u ovom trenutku. Ali ne znamo koliko će se to nastaviti na ovaj način", rekla je Tarasova. "Tamo vršimo merenja i pratimo šta se tamo dešava... Ja bih uzela ceo Amazon kao celinu za koju se vidi da je 'slivnik', ali je njen kapacitet značajno smanjen".

Meteorolozi kažu da pregovarači o klimatskim promenama na predstojećoj konferenciji u Škotskoj moraju da preduzmu konkretne mere i daju konkretna obećanja za smanjenje emisije ugljen-dioksida.

Kažu da postavljanje neutralnih ciljeva po pitanju ugljenika neće funkcionisati u zaustavljanju klimatskih promena. Oni takođe upozoravaju da svet ide ka porastu temperature od 2,5 stepena Celzijusa do kraja ovog veka. To je, kažu, daleko više od cilja Pariskog sporazuma od 1,5 do dva stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa.

