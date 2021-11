MISTERIOZNI OBJEKAT UPORNO PRATI KINESKI SATELIT: Stručnjaci za sada samo nagađaju šta bi to moglo biti! VIDEO

Satelit je lansiran je u svemir raketom Dugi mraš - 3B 23. oktobra. Kineska državna novinska agencija Sinhua saopštila je da je svemirska letelica „uspešno ušla u planiranu orbitu“ i da će se „uglavnom koristiti za testiranje i verifikaciju svemira tehnologije za ublažavanje krhotina.”

To je skoro sve što znamo o satelitu, pošto je Kina obično zatvorena kada su u pitanju njeni poslovi u svemiru. Ali 3. novembra, američka vojska je otkrila prateći objekat u orbiti pored Shijian-21, kako prenosi Spejsnjuz. 18. svemirska eskadrila svemirskih snaga katalogizirala ga je kao „motor satelita“ i dodelila mu oznaku 2021-094C.

Ovi motori se koriste za postavljanje korisnog tereta u njihove ciljne orbite, dobar primer su sateliti koji se pomeraju sa svojih transfernih orbita na geostacionarne orbite, takođe poznate kao GEO. Sateliti će ponekad izbaciti svoje motore nakon upotrebe, ali kako je astrofizičar Džonatan Mekdauel iz Harvard-Smitsonijan centra za astrofiziku objasnio u mejlu, ovo je „prilično retko“ i „skoro uvek se radi lansiranjem na GEO groblje, izbacivanjem motora , a zatim spuštanje tereta na pravi GEO.“

Orbite groblja, ili orbite smeća, su mesta na kojima se sateliti postavljaju nakon što su penzionisani. To je učinjeno da bi se minimizirali sudari u svemiru i količina opasnog svemirskog otpada koji lebdi tamo gore. GEO, ako se pitate, je ona posebna orbita u kojoj izgleda da sateliti nepomično vise iznad fiksne tačke na Zemlji (idealna konfiguracija za telekomunikacije i vremenske satelite). Ali izbacivanje objekta unutar samog GEO-a „je loša ideja i veoma retka“, rekao je Mekdauel, s obzirom na dodatni rizik od sudara u ovom funkcionalnom orbitalnom pojasu.

Ali ova linija spekulacija pretpostavlja da je prateći objekat zapravo motor. „Trenutno je nepoznato da li je objekat možda povezan sa testovima ublažavanja svemirskog otpada ili deo potencijalnih testova protivsvemirskih operacija“, navodi Spejs Njuz. „Objekat bi se mogao koristiti za testiranje operacija susreta i blizine, eksperimenata dopunjavanja goriva ili manipulacije pomoću robotske ruke ili drugih sredstava.

Mekdauel je takođe nesiguran da je prateći objekat motor za apogej. Trenutno su i Shijian-21 i 2021-094C u orbiti oko 80 km iznad čistog GEO, „što je dobro unutar opsega“ koji se koristi za premeštanje GEO satelita, rekao je on. Dva objekta su udaljena 37 milja (60 km), što „izgleda da je namerna sinhronizacija“, rekao je Mekdauel, na šta je dodao: „Ako ste samo katapultirali i rekli zbogom, očekivali biste stalno rastuće razdvajanje. ”

Mekdauel sumnja da su Shijian-21 i 2021-094C aktivni tereti koji rade u tandemu, verovatno nadzirući radio signale sa drugih GEO satelita, ali je rekao da ćemo morati da sačekamo nekoliko meseci da vidimo da li bilo koji objekat pravi neku vrstu manevara da bismo bili sigurni .

Važno je da je kineski satelit Tongkin Jishu Shiian-3, ili TJS-3, uradio nešto slično još 2018. godine, proizvodeći prateći objekat ili „podsatelit“. „Par je manevrisao zajedno i izvodio operacije uključujući lažiranje, što uključuje koordinirane manevre u određenim trenucima u pokušaju da zbuni mreže za praćenje rivala“, navodi Spejs njuz. Kao iu trenutnoj situaciji, Svemirske snage su taj prateći objekat klasifikovale kao motor za apogej.

„Ne znam zašto Svemirske snage misle da su ovi drugi objekti motori apogeja – da li je to samo (netačna) pretpostavka sa njihove strane ili imaju poverljive podatke senzora koji ih dovode do ovog zaključka?“ rekao je Mekdauel. Uz to, on veruje da su dve misije, Tongkin Jišu Šiđijan-3 i Šiđijan-21, „na neki način povezane“.

Nadamo se da ćemo saznati više za nekoliko nedelja ili meseci, ali za sada smo prinuđeni da nagađamo.

Kurir.rs/Gizmodo