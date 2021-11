PRVI PUT POSLE 40 GODINA VLASTI NEMAJU VEĆINU: Peronisti na izborima za parlament doživeli debakl! Najgore prošli u Buenos Airesu

Vladajuća peronistička stranka prvi put u poslednjih 40 godina neće imati većinu u Senatu i trenutno doživljava previranje pošto je izgubila većinu na izborima. Ono što je najveći udarac ovoj stranci zadao bio je debakl u provinciji Buenos Aires, koja se smatrala njihovim bastionom.

Na nedeljnim izborima, birači su odlučili da polovinu mesta u Predstavničkom domu i trećinu u Senatu daju drgima. Tako je "Front svih" dobio 33 posto glasova, a konzervativni pokret "Total za promene" 42 posto.

Konzervativna opozicija, koja je pretrpela težak poraz na predsedničkim izborima pre dve godine, sada je dobila sve ključne bitke na parlamentarnim izborima. Kako prenosi Rojters, mnogi birači, razočarani vladajućom strankom zbog rasta inflacije i siromaštva, ovoga puta su glasali za opoziciju.

Vladajuća koalicija je imala 41 od 72 mesta u Senatu, a sada će imati samo 35. Ključne izborne bitke vodile su se u provincijama La Pampa, Čubut i Santa Fe, gde opozicija snažno vodi posle skoro svih prebrojanih glasova. Čak i u Domu poslanika, koalicija "Frente de Todos", koja okuplja peroniste i levičarske stranke, može izgubiti većinu.

„Danas smo napravili veliki korak“, rekao je opozicioni gradonačelnik Buenos Ajresa Horacio Rodrigez Lareta, koga mnogi već vide kao mogućeg kandidata na predsedničkim izborima 2023.

„Imamo ogromnu priliku, hajde da gledamo unapred“. U Buenos Ajresu je 39,8 odsto birača glasalo za opoziciju i 38,5 odsto za vladajuću koaliciju, pokazuju podaci La Nation.

Posle poraza svoje stranke, predsednik Alberto Fernandes je bio pomirljiviji, pozivajući protivničku stranu na „patriotsku” saradnju. Ovo će sada biti neophodno ako žele da donesu nove zakone u Kongresu. Istovremeno, on se obavezao da će pokušati da reši dug zemlje uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda, a najavio je i borbu protiv „zle“ inflacije. Prema njegovim rečima, on će do početka decembra Kongresu poslati i dugoročni plan oporavka, koji investitori i MMF zahtevaju prilikom pregovora o novom sporazumu sa fondom.

"U ovoj novoj fazi ćemo ubrzati napore za postizanje održivog sporazuma sa MMF-om. Moramo da raščistimo nejasnoće koje dolaze sa takvim dugom", dodao je on u obraćanju građanima.

Izlaznost na vanrednim izborima u nedelju bila je nešto preko 70 odsto.

