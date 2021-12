NEMAČKI UKLETI AERODROM: Berlin-Brandenburg je otvoren posle decenije kašnjenja, koštao je milijarde evra! Problemi nisu stali tu!

Ali turbulencije su se nastavile za BER tokom prve godine rada, sa dugačkom listom problema i pritužbi putnika: duge linije za čekiranje i obezbeđenje; zbunjujući izgled i signalizacija; skučena, prljava kupatila; i bakterije koje se nalaze u vodi za piće, da spomenemo samo neke.

Nedavno, požarni alarm 5. novembra, koji je verovatno aktivirao putnik koji puši u toaletu, rezultirao je evakuacijom i, za mnoge putnike, još jednom bezbednosnom proverom koju je odredila federalna policija, čak i ako su već bili pregledani. Iako su mnogi polasci odloženi da bi se udovoljilo kašnjenju, putnici su i dalje propustili svoje letove.

Tome je prethodila još jedna izazovna situacija početkom oktobra tokom jesenjeg školskog raspusta u Nemačkoj, popularnog vremena putovanja za lokalno stanovništvo. Višesatne linije za čekiranje i obezbeđenje ponovo su dovele do propuštenih letova i gnevnih putnika, a neki su svoju frustraciju iskalivali na društvenim mrežama video snimcima i fotografijama redova koji se vijugaju aerodromom. Drugi su prijavili duga čekanja na preuzimanje prtljaga. Aerodrom, koji je u vlasništvu savezne vlade i pokrajina Berlin i Brandenburg, takođe se suočava sa finansijskom krizom. Sa brojem putnika koji je samo delić cifara pre pandemije, kompanija je izgubila oko 1,16 milijardi dolara u 2020. godini, sa još većim gubicima koji se očekuju u narednim godinama. Do 2026. BER će zahtevati dodatnih 2,4 milijarde evra. „Brzo nam treba novac“, izjavila je nedavno izvršna direktorka Aleta fon Masenbah nemačkom listu Tagesšpigl.

Možda nije iznenađujuće što se parodijski Tviter nalog pojavio u novembru „koji podržava aerodrom Berlin u izvinjavanju putnicima“.

Opkoljen skoro deceniju neuspeha, pritužbi i neefikasnosti, aerodrom Berlin Brandenburg Vili Brant je konačno otvorio svoja vrata. Tokom intervjua u BER-u, portparol aerodroma Jan-Peter Haack je priznao probleme i naglasio da menadžment i osoblje marljivo rade na poboljšanju iskustva putnika. „Imali smo nekoliko dana [u kojima smo] bili suočeni sa problemima i nismo pružili uslugu koju bi putnici trebalo da dobiju“, rekao je Haak za CNN.

Haak je ukazao na nekoliko osnovnih faktora koji stoje iza dugog vremena čekanja, pre svega nedostatak osoblja uzrokovan pandemijom i dugotrajan, složen proces prijave zbog dokumentacije o vakcini i ograničenja ulaska. Kao iu drugim sektorima desetkovane turističke industrije, mnogi zaposleni na aerodromima otišli ​​su na druge poslove tokom pandemije. Zapošljavanje novih radnika je još teže pod strogim državnim propisima u vezi sa odsustvom, objasnio je Haak.

Usklađivanje potreba radne snage sa dinamičkim obimom putnika takođe je bio izazov. Tokom užurbanog perioda jesenjih praznika, BER je predvideo da će posetiti više od 900.000 putnika između 8. oktobra i 24. oktobra. Tog petka, 8. oktobra, aerodrom je doživeo najveći broj jednodnevnih putnika, sa oko 67.000 putnika. Međutim, najduži redovi i drugi problemi desili su se sledećeg dana, kada je bilo manje putnika (oko 55.000), ali i manje osoblja zbog manjka kao što su službenici koji su se javljali na bolovanje, rekao je Haak.

„Tako da smo mogli da vidimo da je to problem procesa i osoblja [nedostatak], a ne infrastrukture“, rekao je Haak. „To je problem na aerodromu za sve naše partnere zajedno. I moramo zajedno da radimo na tome da bismo poboljšali. Naravno da radimo na tome. I ovo pitanje se dešava na aerodromima širom sveta i aerodromima širom Nemačke. "

Pored toga, Svissport, jedna od kompanija koja pruža zemaljske usluge u BER-u, izvršila je nekoliko prilagođavanja poslovanja nakon tog vikenda. Kompanija je poslala menadžerski tim na aerodrom, povećala svoje osoblje za zemaljsko opsluživanje sa 50 na oko 540 zaposlenih i prilagodila raspored smena „kako bi smanjila pritisak na naš rad“, rekao je Svisport za CNN putem e-pošte. „Svissport je u redovnom dijalogu i bliskoj razmeni sa svojim klijentima i partnerima na aerodromu u Berlinu. Cilj je da zajednički unapredimo usluge za avio-kompanije i putnike.“

Međutim, neki putnici su već izgubili strpljenje sa BER-om. Kunal Saigal, profesor na privatnom univerzitetu u Berlinu, opisao je aerodrom kao "apsolutni haos" početkom septembra kada su on, njegova supruga i njihov jednogodišnji sin stigli tri sata pre leta Lufthanze za Nju Delhi u posetite porodicu. Navigacija uSaigal je rekao da su duge linije za čekiranje i obezbeđenje trajale satima, a osoblje avio-kompanije i obezbeđenja bili su neljubazni i neuslužni. Porodica je na kraju propustila let, koji je osoblje Lufthanze besplatno ponovo rezervisalo za sledeći dan. Ipak, Saigal procenjuje da je izgubio oko 340 dolara za potrebne Covid testove i taksi do i od aerodroma, za koje nije dobio nikakvu nadoknadu.

Iskustvo ga je ostavilo neodlučnim da ponovo pobegne iz BER-a -- i nostalgičnim za njegovim sada zatvorenim prethodnikom, Berlin Tegelom, zastarelim, ali voljenim reliktom hladnog rata.

„Mogli biste zaustaviti svoj auto na ivičnjaku i prošetati do svoje kapije za dva minuta i biti na izlazu za ukrcavanje za 10 minuta“, rekao je Sajgal. "Bilo je mnogo efikasnije, a Nemci su veoma veliki u ovom aspektu efikasnosti. To je bilo zaista efikasno. Ovo je upravo suprotno."

Ijan Klark, bankarski računovođa iz Berlina koji živi u Evropi od 2018. godine, do sada nije propustio nijedan od svoja tri odlaska iz BER-a. Ipak, dugi redovi i opšta frustracija koje je doživeo naveli su ga da ponovo razmisli o opcijama za buduća putovanja, pored onoga što će savetovati članovima porodice koji ga posećuju u budućnosti.

„Učiniću sve što mogu u budućnosti da izbegnem berlinski aerodrom jer jednostavno ne želim da se nosim sa stresom“, rekao je Klark. „Ako propustim svoj let ili ne propustim svoj let, u svakom slučaju ću biti pod stresom zbog toga koliko je to užasno.

Haak je rekao da osoblje aerodroma takve žalbe shvata ozbiljno. "Rekao bih tim ljudima, broj jedan, da definitivno imamo empatiju", rekao je za CNN. "I možda ćete pokušati da date [još jedan] pokušaj. Nadamo se da se poboljšavamo svakim danom."

Inicijative na tom frontu uključuju radnu grupu, poznatu kao BER tim, koja je sprovedena tokom perioda jesenjih praznika i obuhvata oko 40 zaposlenih dnevno u oblasti bezbednosti, čekiranja i rukovanja prtljagom kako bi se popunile praznine i pomoglo putnicima, rekao je Haak . Program će ponovo početi sredinom decembra kako bi se pokušalo da obezbedi neometano iskustvo za putnike na odmoru.

Pored toga, Haak je rekao da je BER takođe fokusiran na poboljšanje procesa bezbednosne provere - još jedna uobičajena pritužba putnika. Do nedavno je bilo veoma ograničenog prostora za putnike da istovare laptopove i tečnosti pre nego što uđu u opremu za skeniranje, što je dovelo do uskih grla i sporih linija. Haack je rekao da su dodatni stolovi sada dodati nekim sigurnosnim linijama da bi se obezbedilo više prostora i ubrzao proces.

Bez obzira da li su takve mere imale ulogu ili ne, nedavno u petak popodne gotovo da nije bilo redova u BER-ovim bezbednosnim zonama ili zonama za prijavu, čak ni za budžetske prevoznike gde su dugi redovi uobičajeni. Obezbeđenju je bilo potrebno manje od 10 minuta da se prođe, čak i uz tapšanje. Osoblje, od agenta na šalteru za informacije do agenata obezbeđenja do osoblja restorana, bilo je ljubazno i od pomoći.

Međutim, neka kupatila su bila prljava, sa polomljenim kukama za torbe na tezgama i vodom koja je tekla preko umivaonika. Nekoliko pokretnih staza nije bilo u funkciji. I, kao možda najupadljiviji podsetnik da infrastruktura BER-a datira iz drugog doba, prenosive stanice za punjenje, umesto standardnih utičnica u sedištima na mnogim modernim aerodromima, stajale su na nekim mestima za ukrcavanje.

Haak je rekao da je nedostatak utičnica još jedna uobičajena pritužba putnika. On je objasnio da su zvaničnici aerodroma bili upoznati sa problemom tokom procesa izgradnje, ali su odlučili da nastave bez obzira na to kako bi se izbegla dalja odlaganja otvaranja BER-a. Rešenje je u budžetu, rekao je, ali prednost imaju hitnija pitanja, kao što je priprema za putnike na odmoru.

aista, BER se suočava sa svojim sledećim velikim testom u predstojećoj sezoni putovanja na odmor. Aerodrom od 1. decembra radi dve paralelne piste (pre toga ih je smenjivao, osim kratkog perioda nakon otvaranja). Nadamo se da će ovaj razvoj poboljšati fleksibilnost i „stabilizovati vazdušni saobraćaj“ u slučaju zimskih vremenskih poremećaja, kao što je jedna pista koja zahteva odleđivanje, rekao je Haak.

Pored toga, na osnovu povratnih informacija putnika, menadžment je takođe instalirao više sedišta u zonama za čekanje, prilagodio raspored čišćenja i poboljšao navigaciju, dodao je Haak.

Do kraja marta 2022, pre užurbane uskršnje praznične nedelje, aerodrom namerava da otvori Terminal 2, koji je ostao zatvoren zbog malog broja putnika. „Možda ćemo imati lagano lansiranje ranije, sa možda jednim letom dnevno, dva leta, tako da možete biti sigurni kada vam zaista zatrebaju dodatni objekti, radi nesmetano“, rekao je Haak.

BER procenjuje da će 2021. imati 10 miliona putnika -- manje od trećine njegovih prethodnika, Tegela i Šenefelda, zajedno u 2019.

Kurir.rs/CNN