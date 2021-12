TAJNE DEPEŠE O UBISTVU KENEDIJA: SAD objavile 1.500 dokumenata o atentatu, ali se akcenat ne stavlja na CIA već na sovjetski KGB!

Objavljivanje tajnih depeša, internih dopisa i drugih dokumenata učinjeno je u roku koji je u oktobru odredio predsednik Džo Bajden i u skladu je sa saveznim aktom koji poziva na objavljivanje evidencije u posedu vlade. Očekuje se da će dodatni dokumenti biti objavljeni sledeće godine.

Kako navodi Radio slobodna Evropa, nije bilo neposrednih naznaka da zapisi sadrže nova otkrića koja bi mogla radikalno promeniti razumevanje javnosti o događajima oko atentata na Kenedija u Dalasu 22. novembra 1963. koga je ubio Li Harvi Osvald.

Dokumenti uključuju depeše i dopise CIA u kojima se govori o Osvaldovim ranije otkrivenim, ali nikad u potpunosti objašnjenim posetama sovjetskoj i kubanskoj ambasadi u Meksiko Citiju.

Jedna depeša CIA opisuje kako je Osvald telefonirao sovjetskoj ambasadi dok je bio u Meksiko Citiju da zatraži vizu za posetu Sovjetskom Savezu. Posetio je i kubansku ambasadu, očigledno zainteresovan za putnu vizu koja bi mu omogućila da poseti Kubu i tamo sačeka sovjetsku vizu.

The disclosure of secret cables, internal memos and other documents satisfies a deadline set in October by President Joe Biden and is in keeping with a federal statute that calls for the release of records in the government's possessionhttps://t.co/NK5B5JNeCE