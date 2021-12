EFIKASNOST BEZ PREMCA: Kako je ruski Pancir oborio više od 40 turskih dronova Bajraktar!

Arapske jedinice u Siriji i Libiji, po njihovoj tvrdnji, oborile su uz pomoć ruskih Pancira više od 40 Bajraktara i teških turskih dronova Anka.

"U području Idliba smo otkrili tri bespilotne letelice Bajraktar. Štaviše, pratimo ih dok lete i prilikom sletanja", rekao je načelnik za izgradnju i razvoj sistema primene bespilotnih letelica u ruskoj vojsci Aleksandar Novikov, naglasivši da se ove letelice u ovom trenutku nalaze na dogovorenoj teritoriji.

On je naglasio da "Pancir" može da se suprotstavi svakom dronu i Rusija je spremna da u svakom trenutku odgovori na provokacije.

Protivvazdušni sistem "Pancir S" može da pogodi vazdušne mete koje lete do 1000 metara u sekundi na udaljenosti od 200 do 20.000 metara. On može biti upotrebljen protiv lake oklopne tehnike i žive sile.

Kurir.rs/Sputnik news