TAJNI DOGOVOR PUTINA I BENETA U SOČIJU OKTOBRA 2021. Da li je Rusija dala zeleno svetlo za dva izraelska napada na Latakiju?!

Izraelski napad na najvažniju sirijsku luku Latakija koji je izveden u ranu zoru 28. decembra ove godine i dalje je tema priča u široj javnosti, kako je Rusija blagosiljala čak dva napada na ovu luku koja se nalazi na nekoliko kilometara od največe ruske vojne baze Hmeim koja je krcata PVO sistemima od Tora, Buka, Pancira do S-400, a u blizini su i sirijske baterije S-300.

Ono što je interesantno jeste da je luka i celo istočno sredozemlje u zoni delovanja ruskog S-400 koji je mogao oboriti kako izraelske avione po poletanju, tako i krstareće rakete "Deleilah" koje su lansirali izraelski F-16I "Sufa". Ali, međutim Rusi nisu ni mrdnuli prstom.

Četiri rakete tipa "Delilah", kojima Izrael već skoro godinu dana gađa okolinu Damska, kada je dejstvovala Asadova PVO pogodile su kontejnerski terminal u Latakiji. Prvi put 7. decebra sa 4 projektila, koji su udarili na skladište kontejnera, a drugi put 28. decembra. Udar je u oba slučaja došao sa mora, što znači da su krstareće rakete koje su ruski osmatrački radari iz baze uočili mogli biti oboreni, ali nisu.

Interesantno je da su se Rusi čak dva puta pravdali da nisu borbeno delovali jer je u vazduhu bilo njihovih letelica, od kojih su neke trebali da slete.

Interesantno je da i sa izraelskim avionima nije bilo letelica za elektornski rat G-500 koji obično izraelske avione prate u ovakve borbene misije niti je bilo elektronskog ometanja prema ruskim osmatračkim radarima.

Međutim, ono koji su pratili situaciju na nebu iznad Sirije videli su da u ranu zoru kad su oba napada bila izvedena niti je bilo ruskih letelica u vazduhu, niti su sletali na aerodrom.

E, sad tu počinje nagađanje kako to Rusi nisu borbeno delovali, zaštitili luku, nego su dozvolili takvu drsku akciju Izraela. Bilo je tu i nevernih toma u stilu kako su to Rusi dozvolili. Međutim, ono što prećutkuje većina balkanskih poznavaoca ove priče jeste bivši izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman, koji je uprkos brojnim incidentima i zakulisnim igricama uspeo da sa Putinom postigne tajni sporazum o borebno delovanju Izraela u Siriji, kao i šta je dozvoljeno, a šta ne. Naravno balkanske "neverne Tome" pustićemo po strani ovaj put.

Zapravo, ova poslednja priča je deo novog bezbednosnog dogovora, koji je izraelski premijer Naftali Benet dogovorio da ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Sočiju oktobra 2021.

Upućeni tvrde da je tom Prilikom Benet Lobirao i pružio Putinu bezbednosne podatke o tome da Iran koristi luku za ubacivanje raketa i naoružanja za Hezbolah i iranske jednice koje su raspoređene uz granicu sa Izraelom i u Libanu.

Benet je molio Putina da mu omogući napad na luku, ali je tražio od Putina granciju da ruska PVO neće obarati izraelske rakete, odnosno da ruske vazdušno - kosmičke snage neće zaustaviti izrelske vazdušne napade na kontejnerski terminal u Latakiji.

Upućeni izvori tvrde da je ruski predsednik posle dužeg premišljanja dao zeleno svetlo za ovaj napad, ali pod uslovom da nijedan ruski cilj ili snage u bazi ili oko baze ne smeju da napadnu.

U celoj priči ono što je ostalo potpuno neistraženo jeste kako baterija sirijskog S-300 PMU-2 koji brani zonu oko ovog sirijskog lučkog grada. Inače sistem S-300 smešten je u bazi Masaif. Ko se to pobrinuo da ni ovaj PVO borbeno ne deluje, da li Rusi ili neko drugi moraže da se sačeka.

Inače, Izrael već duže vreme borbeno deluje nad Sirijom. Poseno oko Damska, gde je sirijska pvo veoma angažovana u obaranju krstarećih raketa koje su napadale vojna skladišta i snage iranske milicije.

Međutim, labudova pesma Izraelaca nad Sirijom bila je završena 2018. godine kada je Sirijska PVO raketnim sistemom S-200 srušila bila ruski avion IL-20 i to nad morem nedaleko do latakije. Damask je tom prilikom optužio bio Tel Aviv da se njihov avion krio iza ruskog koji je bio prava meta, a pogođen je ruski. Izrael je odbacio ove gnusne laži, a Moskva je psole toga dozvolila sirijskoj PVO da borbeno deluje protiv izraelskih aviona i krstarećih raketa. U tri godine izveden je bio veliki broj napada i Izraelci su imali polovičan uspeh jer je Pancir-S1 i Buk borbeno delovali.

Ono što je i danas misterija jeste s čime je Naftali Benet uspeo da ubedi Vladimira Putina da dozvoli ovakve napade i time ponovo oživi tajni sporazum Liberman -Putin o borbenom delovanju Izraela na nebu izdan Sirije.

Kurir.rs/A.Mlakar

Ko je Avigdor Liberman

Avigdor Liberman je izraelski političar koji je rođen u Sovjetskom Savezu 1958, ali je emigrirao u Izrael 1978. Bio je blizak saveznik i šef kabineta tadašnjeg premijera Benjamina Netanijahua. On je u izraelu osnovao Betina partiju, emigrantsku stranku, koju većinu čine ruski emigranti. Njegov politički uspon krenuo je od 1999. a 2001. postao je ministar za infrastrukturu, a kasnije i ministar odbrane pod čijim mandatom je Izrael počeo da se oprema američkim F-35 Adir i kad su usledili vazdušni napadi na Siriju. Upravo se on smatra prema nezvaničnim informacijama najzaslužnijom osobom koja uspelo da sa Putinom sklopi tajni dogovor o dozvoli Moskve da se napadaju iranske milicije i Hezbolah,m koa i vojni konvoji koji prevoze oružje i rakete u Liban ili uz granicu sa Izraelom, jer je to direktna pretnja jevrejskoj državi. Međutim, Izrael je prema nekim navodima morao da da čvrstu garanciju da neće biti napadane ruske, kao ni sirijske snage koje ratuju protiv boraca islamske države i džihadista.